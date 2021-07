Wasserqualität im Aasee ist aktuell gut

Seit dem Fischsterben im Sommer 2018 ist im und am Aasee viel passiert. Auch in diesem Sommer wurden wieder Belüftungsgeräte installiert. Aktuell ist die Lage jedoch noch gut.

Der Sommer war bisher eher durchwachsen. Wird es aber in den nächsten Wochen wieder so heiß wie in den letzten Jahren, können die Aasee-Belüfter, wie hier am alten Teil des Sees im vergangenen Jahr, kurzfristig in Betrieb genommen werden.

Gute Nachricht von der Stadt Münster: Dem Aasee geht es aktuell gut. Der diesjährige Sommer zeichne sich gegenüber den Vorjahren durch gemäßigtere Durchschnittstemperaturen und eine geringere Zahl an Sonnenstunden aus. "Davon profitiert auch der Aasee", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Das Amt für Mobilität und Tiefbau hat nun vier der zwölf Belüfter im alten Aasee installiert. "Sollten die Temperaturen und die Anzahl der Sonnenstunden in den nächsten Wochen auf ein für den See kritisches Maß ansteigen, können die Belüfter kurzfristig in Betrieb genommen werden", heißt es weiter. Bei Bedarf sei auch die Installation weiterer Belüfter möglich.

Neue Strategie für den Aasee

Die teils intensiven Niederschläge der vergangenen Woche sorgten zudem für eine Durchmischung des Wassers und reicherten es mit Sauerstoff an. Insbesondere nach längeren Trockenperioden spülen diese Niederschläge aber auch sauerstoffzehrendes Material mit in den See. Neben den im Frühjahr durchgeführten Abfischungen und ökologischen Verbesserungsmaßnahmen an der ufernahen Gewässersohle bilden die Belüfter im Aasee eine weitere Säule des Interventionsmanagements, das die Stadt Münster im Zuge der neuen Bewirtschaftungsstrategie für den Aasee praktiziert.

Während der Hitzewelle im Sommer 2018 war es im Aasee zu einem massiven Fischsterben gekommen. Seitdem wurden Maßnahmen zur Vorsorge ergriffen.