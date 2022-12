Wegen Glätte: Kein Unterricht am Gymnasium St. Mauritz

Aufgrund gefährlicher Glätte fällt der Unterricht am Gymnasium St. Mauritz am Montag aus. Mit der Entscheidung blieb die Schule im Stadtgebiet weitestgehend allein.

Das Glatteis hat sich auch auf einige Schülerinnen und Schüler in Münster ausgewirkt. Das Gymnasium St. Mauritz in Handorf entschied sich dazu, am Montag geschlossen zu bleiben, wie der stellvertretende Schulleiter Gregor Bernhart auf Nachfrage erklärte. „Wir liegen im Außenbezirk und hatten gestern Abend schon die ersten Überlegungen, die Schule zu schließen, weil es bei Eis zu gefährlich ist, mit dem Bus zu uns zu kommen“, sagt er.

Gegen halb sechs am Montagmorgen hätte die Schulleitung dann die Entscheidung getroffen – zum Schutze aller Beteiligten. „Es wäre sonst gefährlich und total chaotisch geworden“, ist sich Bernhart sicher. So sei es nun zwar ein immenser organisatorischer Aufwand – der Klausurtag musste auf Mittwoch verschoben werden und die Abfahrt nach Gemen zu den „Tagen religiöser Orientierung“ erfolgte erst am späten Vormittag – gewesen, doch die Sicherheit gehe eben vor.

Mit der Entscheidung blieb das Gymnasium im Stadtgebiet weitestgehend allein, an anderen Schulen läuft der Unterricht ganz normal.