Winfried Nachtwei saß 15 Jahre im Bundestag, er ist ein international anerkannter Experte für Friedens- und Sicherheitspolitik. Im Gespräch äußert massive Kritik an der Afghanistan-Politik der vergangenen Jahre.

Winfried Nachtwei (4.v.l.) 2009 bei einem seiner zahlreichen Besuche in Afghanistan.

Seine persönliche Empfindung äußert der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Winfried Nachtwei, Mitbegründer der Grünen in Münster, im Gespräch zum Thema Afghanistan ganz zum Schluss: „Ich will mir so ein Gefühl als Politiker eigentlich nicht erlauben, aber ich verspüre bei den Bildern Verzweiflung“, sagt Nachtwei.