Bei Weihnachtsgeschenken wird diesmal nicht gespart

Die Menschen in Münster wollen ihre Liebsten in diesem Jahr besonders reichlich beschenken.

Die Kosten für Energie, Lebensmittel und Benzin steigen – dennoch möchte sich die Mehrheit der Menschen in Münster in diesem Jahr nicht bei den Ausgaben für Weihnachtsgeschenke einschränken. Nur rund jeder Vierte gibt an, aufgrund höherer Lebenshaltungskosten das Budget für Geschenke zu reduzieren. Das geht aus der aktuellen, repräsentativen Weihnachtsstudie der FOM-Hochschule hervor.

Danach wollen die Befragten im Durchschnitt 473 Euro ausgeben – das liegt deutlich über dem Niveau des Vorjahres (428 Euro). An der Befragung haben rund 800 Münsteranerinnen und Münsteraner teilgenommen.

Gestiegene Preise haben wenig Auswirkung

Nie lagen die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke bei den Menschen in Münster höher als in diesem Jahr, heißt es in einer FOM-Pressemitteilung. Die angespannte wirtschaftspolitische Lage scheint dabei keine entscheidende Rolle zu spielen. Für sechs von zehn Befragten wirken sich die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise nicht auf den Kauf von Weihnachtsgeschenken aus.

Eine unsichere Jobperspektive und gestiegene Benzinpreise haben einen noch geringeren Einfluss auf das Kaufverhalten der Münsteraner. Nur rund acht Prozent geben an, aufgrund der Sorge um die berufliche Zukunft weniger Geld für Geschenke auszugeben. Die hohen Preise an der Zapfsäule sind nur für 16 Prozent ein Grund, sich beim Weihnachtsshopping einzuschränken, wie die Studie zeigt.

Die Rolle des stationären Einzelhandels

„Wir hätten erwartet, dass sich die aktuellen Krisen und Herausforderungen stärker auf die Kauflaune der Münsteranerinnen und Münsteraner auswirken“, sagt der wissenschaftliche Leiter der FOM-Weihnachtsstudie, Prof. Dr. Oliver Gansser. „Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass mit dem Weihnachtsfest der Wunsch nach Tradition und einem ritualisierten Familienerlebnis einhergeht.“

Zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken zählen auch 2022 Bücher (50 Prozent), Reisen und Freizeitaktivitäten (47 Prozent) sowie Kleidung, Schuhe und ­Accessoires (47 Prozent). Für diese Produkte wird jedoch nicht das meiste Geld ausgegeben. Ganz vorne rangieren Schmuck und Uhren (126 Euro), Reisen und Freizeitaktivitäten (122 Euro) sowie Smartphones (119 Euro).

Viele Geschenke werden im stationären Handel gekauft

Bei den Einkaufsmöglichkeiten zeigt sich, dass der stationäre Handel bei der Besorgung von Weihnachtsgeschenken wie im Vorjahr an erster Stelle steht. So geben 67 Prozent an, das Shoppen im stationären Handel als wichtig zu empfinden, 64 Prozent wollen Weihnachtsgeschenke online erwerben. Eine untergeordnete Rolle kommt den Weihnachtsmärkten zu (20 Prozent).