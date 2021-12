Weihnachtslieder bringen Kinderaugen zum Leuchten

Das Jugendorchester Havixbeck stellt Musik für Kinder in den Mittelpunkt seines festlichen Weihnachtskonzertes. Am Dienstag (28. Dezember) wird das Programm zwei Mal in der St.-Stephanus-Kirche zur Aufführung gebracht.

Zum Weihnachtsfest gestaltet das Jugendorchester Havixbeck unter der Leitung von Dirigent Rainer Becker am heutigen Dienstag um 16 Uhr sowie um 18 Uhr jeweils ein etwa einstündiges Weihnachtskonzert in der St.-Stephanus-Kirche in der Aaseestadt.

Die Weihnachtszeit bedeutet vor allem für die Kinder eine bleibende Erinnerung. Es gibt viele schöne Weihnachtslieder, und die weihnachtliche Stimmung bringt die Augen der Kinder zum Leuchten. Viele Erwachsene können sich noch sehr gut an Weihnachten in der Kindheit erinnern. Das Jugendorchester Havixbeck wird daher Musik für Kinder in den Mittelpunkt seines festlichen Weihnachtskonzertes stellen, heißt es in einer Pressemittelung.

Begeisterung über Weihnachten kommt zum Ausdruck

Dirigent Rainer Becker hat ein Programm zusammengestellt, in dem die Freude und Begeisterung über das Fest zum Ausdruck kommen. Eröffnet wird das Konzert mit „A Christmas Festival“ von Leroy Anderson, bei dem englische Christmas Carols interessant verarbeitet werden. Die Freude der Kinder kommt bei „Les choristes“ aus „Die Kinder des Monsieur Matthieu“ sowie in den Liedern „Kling Glöckchen, klingelingeling“, „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Stern über Bethlehem“ zum Ausdruck.

Ensemble mit Oboen und Englischhörnern

Als besonderes klangliches Erlebnis spielt ein Ensemble mit Oboen und Englischhörnern, das von Hildegard Laufer geleitet wird. Neben Sätzen aus einer Suite von Nicolas de Chédeville erklingt das bekannte „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel.

Die Klangvielfalt eines symphonischen Blasorchesters wird vom Jugendorchester in „Be thou my vision” von David Gillingham, „Ich steh an deiner Krippe hier“ von Johann Sebastian Bach und „Schtschedryk (Carol of the bells)” im Arrangement von James Christensen hörbar.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Um Spenden für die Jugendarbeit wird gebeten. Eine kostenlose Platzreservierung ist möglich.