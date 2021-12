Weihnachtsmarkt-Bilanz: „Dramatischer Umsatzeinbruch“

Die ersten Weihnachtsmärkte sind am Mittwochabend abgebaut worden. Für die meisten Betreiber geht damit ein Weihnachtsmarkt-Jahr zu Ende, das sie am liebsten ganz schnell vergessen wollen. Die Umsatzrückgänge seien zum Teil „dramatisch“, berichten Händler und Gastronomen.

Leere herrschte am Mittwochmittag auf dem Aegidii-Weihnachtsmarkt.

Wenn man während der Arbeit nebenbei ein Buch lesen kann, dann scheint es wirklich nicht viel zu tun zu geben. „An einem Tag habe ich 400 Seiten geschafft, fast ohne Unterbrechung“, sagt Julian Hölscher, der in den vergangenen Wochen auf dem Weihnachtsmarkt am Rathaus Spezialitäten aus Tirol verkauft hat. Der Kunden-Andrang sei so gering gewesen, dass der Student auch noch Zeit fand, seine Jura-Vorlesungen über Zoom zu verfolgen.