Weihnachtsmarkt im Gasometer

In Münster soll es noch einen Weihnachtsmarkt geben – zumindest, wenn es nach der Initiative „Sozialpalast“ geht. Am vierten Adventswochenende will die Initiative im Gasometer einen Markt veranstalten.

Der Gasometer als Schauplatz für einen Event-Weihnachtsmarkt: Diese Idee hat die Initiative „Sozialpalast“ gemeinsam mit dem Bezirksbürgermeister Peter Bensmann, der als Schirmherr auftritt, ausgeheckt. Die Organisatoren geben alles, um diese Idee jetzt noch schnell umzusetzen. Der Termin ist das Adventswochenende am 17., 18. und 19. Dezember.

MEHR ZUM THEMA Stadtverwaltung wendet sich ans Land 2G für Jecke und auf Weihnachtsmärkten

Viele Details sind schon geklärt, einige Vereine und Verkäufer sind bereits mit an Bord. Geplant ist unter anderem ein Konzert auf einer mobilen Bühne. Doch was noch fehlt, sind weitere Budenbetreiber – mindestens sechs bis acht Verkaufsstände werden benötigt, um das Industriedenkmal zu beleben. Die Zeit drängt: Verkäufer, die Interesse haben, können sich bis Freitag (12. November) anmelden per E-Mail an peter.bensmann @gmx.net.