Was Sie zum Weihnachtsmarkt 2022 in Münster wissen müssen

Es weihnachtet sehr: Gleich sechs Weihnachtsmärkte eröffnen in diesem Jahr in Münster. Termin, Öffnungszeiten, Parkmöglichkeiten, Glühwein-Preise – wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Sechs Weihnachtsmärkte gibt es in Münster 2022 in der Adventszeit.

Nach Einschränkungen durch die Corona-Pandemie finden die Weihnachtsmärkte in Münster 2022 wieder wie gewohnt statt.

in wieder wie gewohnt statt. In der Innenstadt gibt es sechs verschiedene Weihnachtsmärkte. Sie eröffnen am 21. November .

gibt es verschiedene Weihnachtsmärkte. Sie am . Die Öffnungszeiten sind auf allen sechs Weihnachtsmärkten gleich, wurden wegen der Energiekrise jedoch verkürzt.

Wann und wo finden die Weihnachtsmärkte in Münster 2022 statt?

In Münsters Innenstadt gibt es in diesem Jahr sechs Weihnachtsmärkte mit insgesamt 212 Ständen. Sie alle beginnen am 21. November (Montag) und haben teils bis zum 22. Dezember (Donnerstag), teils sogar bis zum 23. Dezember (Freitag) geöffnet.

Rund ums Rathaus im Rathausinnenhof (bis 23. Dezember)

im (bis 23. Dezember) Aegidii im Hof des Aegidiimarktes (bis 23. Dezember)

im Hof des (bis 23. Dezember) Lichtermarkt auf dem Kirchplatz der Lambertikirche (bis 22. Dezember)

auf dem Kirchplatz der (bis 22. Dezember) Giebelhüüskesmarkt vor der Überwasserkirche (bis 22. Dezember)

vor der (bis 22. Dezember) Weihnachtsdorf am Kiepenkerl (bis 23. Dezember)

am (bis 23. Dezember) X-MS Weihnachtsmarkt am Harsewinkelplatz (bis 23. Dezember)

Wann werden die Weihnachtsmärkte eröffnet?

Die Weihnachtsmärkte werden am 21. November (Montag) um 17 Uhr eröffnet. Die Eröffnung findet traditionell auf dem Lamberti-Kirchplatz statt. Dann wird dort die Beleuchtung der Lamberti-Tanne eingeschaltet.

Welche Öffnungszeiten gelten bei den Weihnachtsmärkten in Münster?

Für alle sechs Innenstadt-Weihnachtsmärkte gelten die gleichen Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 12 bis 20 Uhr

12 bis 20 Uhr Freitag und Samstag: 11 bis 21 Uhr

11 bis 21 Uhr Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Wie viel kostet der Glühwein?

Aufgrund gestiegener Einkaufspreise sowie hoher Energiekosten wird der Glühwein auf den Weihnachtsmärkten in Münster an vielen Ständen teurer. Mehrere Veranstalter, darunter das MCC Halle Münsterland mit dem Markt „Rund ums Rathaus“ oder Bernd Kleimann vom „Lichtermarkt St. Lamberti“, kündigen Preiserhöhungen um 50 Cent auf vier Euro an. Das Tassenpfand soll ebenfalls angehoben werden – auf nun drei Euro. Auf dem X-MS Weihnachtsmarkt am Harsewinkelplatz kostet der Glühwein nach Angaben des Veranstalters drei Euro.

Die Weihnachtsmärkte in Münster Mit Beginn der Adventszeit werden in Münster jährlich die Weihnachtsmärkte eröffnet. In diesem Jahr wird es sechs Weihnachtsmärkte in der Innenstadt geben. Alle Märkte haben montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Foto: Oliver Werner Rathausinnenhof: Auf dem Platz des Westfälischen Friedens im Rathausinnenhof findet vom 21. November bis zum 23. Dezember der Weihnachtsmarkt statt. Dort gibt es eine riesige Auswahl an Schmuck- und Kunstgewerbeständen, sowie ein Kinderkarussell und vielseitige kulinarische Angebote. Foto: Oliver Werner Kiepenkerl: In dem kleinen Weihnachtsdorf rund um das Denkmal des münsterschen Kiepenkerls laden urige Stände mit westfälischen Spezialitäten und vielfältigem Kunsthandwerk zum Verweilen ein. Geöffnet ist der Markt vom 21. November bis zum 23. Dezember. Foto: Oliver Werner Lamberti: Auf dem Kirchplatz vor der Lambertikirche stehen auch in diesem Jahr die kleinen blauen Spitzdachhäuschen des Lichtermarktes. Gleich nebenan steht die große Weihnachtstanne. Der Lichtermarkt hat vom 21. November bis zum 22. Dezember geöffnet. Foto: Oliver Werner Giebelhüüskesmarkt: Das besonders romantische Ambiente verdankt der <strong>Giebelhüüskesmarkt </strong>seiner Lage vor der einzigartigen Kulisse der Überwasserkirche. Der Markt öffnet ebenfalls am 21. November und ist bis zum 22. Dezember geöffnet. Foto: Oliver Werner Aegidii: Im Hof des Aegidiimarktes, rund um eine prächtige Holzpyramide mit halbstündigem Glockenspiel und einer großen Krippe, lädt der Weihnachtsmarkt Bummeln ein. Der Weihnachtsmarkt ist vom 21. November bis zum 23. Dezember geöffnet. Foto: Oliver Werner X-MS: Der Weihnachtsmarkt auf dem Harsewinkelplatz direkt an der Skulptur „Kirschensäule“ von Thomas Schütte ist ein Markt von Münster für Münster. Das gesamte Angebot ist lokal, regional, nachhaltig und kreativ. Der Markt ist vom 21. November bis 23. Dezember geöffnet. Foto: Oliver Werner

Welche Möglichkeiten zur Anreise gibt es?

Ob mit Bus, Bahn, Auto oder Fahrrad - mit jedem Verkehrsmittel sind die Weihnachtsmärkte in Münster erreichbar.

Mit dem Bus: Die Stadtbusse innerhalb Münsters fahren an den Adventssamstagen nach Angaben der Stadt nach dem üblichen Samstagsfahrplan bis etwa 21 Uhr im 20-Minuten-Takt. Im Anschluss beginnt der Nachtbus-Fahrplan mit 30-Minuten-Takt bis Mitternacht. Letzte Abfahrt ab dem Hauptbahnhof ist um 1.05 Uhr. An den Adventssonntagen fahren die Busse nach dem Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Die Stadtwerke Münster geben online einen Überblick über Fahrpläne und aktuelle Abfahrtszeiten.

Stündlich fahren Schnell- und Regionalbusse aus dem Umland nach Münster – auch an den vier Samstagen im Advent. Auf stark nachgefragten Linien fahren die Busse nach Angaben der Stadt sogar zwei- bis dreimal pro Stunden. Für den Rückweg sind ab Samstagnachmittag zusätzliche Fahrten auf den Linien S30, S60, S70, S90, R11, R32, R51 und R73 vorgesehen. An den Adventssonntagen gilt für alle Schnell- und Regionalbuslinien der normale Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Mit dem Zug: Münsters Hauptbahnhof liegt zentral in der Innenstadt – zu Fuß erreicht man die Weihnachtsmärkte von dort aus in wenigen Minuten. Den Hauptbahnhof erreichen in regelmäßigen Taktungen Regionalzüge aus der gesamten Region. Auch an den Fernverkehr ist Münster angebunden. Aktuelle Bahnverbindungen gibt es online unter www.bahn.de. Aufgepasst: Ab 11. Dezember (Sonntag; 0 Uhr), gilt für alle Nah- und Fernverkehrszüge ein neuer Fahrplan.

Mit dem Auto: Mit dem Auto ist Münster über die Autobahnen 1 und 43 erreichbar. Und auch über die Bundesstraßen 51 und 54 gelangen Autofahrer in die Stadt (Parkmöglichkeiten siehe unten).

Wo kann ich parken, wenn ich zum Weihnachtsmarkt möchte?

Die Stadt Münster empfiehlt an den Adventssamstagen den Park-and-ride-Service „Parken, Shuttlen, Shoppen“. Dafür steht das Parkhaus am Coesfelder Kreuz mit knapp 1000 Stellplätzen zur Verfügung. Für fünf Euro pro Tag kann in diesem Parkhaus geparkt werden. Bis zu fünf Personen können dann mit dem Parkticket ohne weitere Kosten mit Stadtbussen vom Coesfelder Kreuz in die Innenstadt weiterfahren: Hierfür bieten sich die Linien 11 und 12 mit Anbindung an die Haltestelle „Aegidiimarkt“ und die Linien 1 und 5 mit Anbindung an die Haltestelle „Altstadt/Bült“ an. Das Parkhaus ist mit der Zieleingabe „Domagkstraße 62“ zu finden und ist an allen Adventssamstagen jeweils von 9 bis 23 Uhr geöffnet.

Darüber hinaus gibt es folgende Parkmöglichkeiten:

Parkhaus Bremer Platz (kostenpflichtig); 416 Plätze, Bremer Platz 44

(kostenpflichtig); 416 Plätze, Bremer Platz 44 Parkhaus Bahnhofstraße (kostenpflichtig); 339 Plätze; Von-Steuben-Straße 9

(kostenpflichtig); 339 Plätze; Von-Steuben-Straße 9 P+R Preußenstadion ; 270 Plätze; Hammer Straße 300

; 270 Plätze; Hammer Straße 300 P+R Weseler Straße ; 175 Plätze; Weseler Straße 351

; 175 Plätze; Weseler Straße 351 P+R Nieberdingstraße ; 172 Plätze; Theodor-Scheiwe-Straße 1

; 172 Plätze; Theodor-Scheiwe-Straße 1 Parkplatz Schlossplatz Nord (kostenpflichtig); 450 Plätze, Schlossplatz

(kostenpflichtig); 450 Plätze, Schlossplatz Parkplatz Schlossplatz Süd (kostenpflichtig); 460 Plätze, Schlossplatz

Die Park-and-ride-Angebote Preußenstadion, Weseler Straße und Nieberdingstraße sind kostenlos. Es ist von dort aus nur die Busfahrt in die Stadt zu bezahlen.

Auf der Homepage der Westfälischen Bauindustrie (WBI) gibt es zudem eine Übersicht über alle Parkhäuser in Münster. Auch die Stadt Münster gibt online einen Überblick über das Parkleitsystem, das Autofahrer zu Parkplätzen und -häusern führt.

Gibt es noch zusätzliche Veranstaltungen?

Am 4. Dezember (Sonntag) findet erneut die Veranstaltung „Münster singt“ statt. Jung und Alt, Münsteraner und Gäste treffen sich auf dem Domplatz und singen gemeinsam Weihnachtslieder. Von der Bühne aus begleitet David Rauterberg, Erfinder des „Rudelsingens“, die Sängerinnen und Sänger live. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Einen Überblick über weitere stimmungsvolle Angebote im Advent gibt die Stadt Münster auf ihrer Homepage.

Welche Auswirkungen hat die Energiekrise?

Die extrem gestiegenen Energiekosten haben auch Auswirkungen auf die Weihnachtsmärkte in Münster. Die Öffnungszeiten wurden montags bis donnerstags reduziert: Die Märkte öffnen an diesen Tagen eine Stunde später (12 bis 20 Uhr). Außerdem brennen die Lichter an den Buden erst später am Tag. Auch die Lamberti-Tanne wird nicht mehr mit 400 Metern Lichterkette geschmückt, sondern mit deutlich weniger. Zudem leuchten diese sechs Stunden weniger am Tag.

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt?

Laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gelten für Weihnachtsmärkte in diesem Jahr keine coronabedingten Einschränkungen. Das Bundesministerium für Gesundheit rät weiter zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.