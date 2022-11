Der Weiße Ring ist konsequent auf der Seite der Opfer

Foto:

Ob Trickdiebstahl, Einbruch oder gar körperliche Gewalttaten – jeder, der selbst oder als Angehöriger schon Opfer einer Straftat wurde, kennt das Gefühl, die Schuld dafür auch bei sich selbst zu suchen. Hier vehement zu widersprechen, dafür steht der Weiße Ring, die 1976 vom ZDF-Moderator Eduard Zimmermann gegründete Opferschutzorganisation, mittlerweile nach eigenen Angaben mit rund 43.000 Mitgliedern die drittgrößte Ehrenamtsorganisation in Deutschland.



Die Verantwortung für eine Straftat aber liegt immer allein beim Täter – das ist auch das Credo des neuen Leiters des Weißen Rings in Münster. Dass diese Aufgabe mit Ulrich Bux nun ein Münster prominenter früherer Kriminalhauptkommissar und Strafverfolger übernommen hat, ist für die Interessen des Opferschutzes in der Stadt eine gute Nachricht. Bux hatte als Ermittler zwangsläufig die Täter im Blick – nun kann er sich ganz auf die, wie er aus Erfahrung weiß, oft vernachlässigten Belange der Opfer konzentrieren. Das Polizeipräsidium Münster übernahm am Freitag bei der feierlichen Amtsübergabe beim Weißen Ring die Gastgeberrolle. Das ist eine Geste der Wertschätzung gegenüber der Organisation, deren ehrenamtlich Tätige dem Staat die eigentlich notwendige Arbeit abnehmen, wenn zwar die Täter gestellt, aber die Opfer allein gelassen sind. | Von Karin Völker