„Weit weg vom normalen Maß“

In den Münster-Arkaden war die Kundenfrequenz am vierten Adventssamstag relativ hoch, dennoch fehlten – wie schon in den vergangenen Tagen – die „Bummler“. Und wer unterwegs ist, konsumiert nicht und kauft stattdessen zielgerichtet ein, meint Center-Manager Andreas Theurich.

Foto: hpe