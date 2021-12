Weiterer Teil der Kanalpromenade fertig

Ein weiteres Teilstück der Kanalpromenade ist jetzt planmäßig fertiggestellt worden. Dieser Teil des Geh- und Radweges wird am 24. Dezember für die Nutzung freigegeben.

Das Amt für Mobilität und Tiefbau blieb nach eigenen Angaben bei der Umsetzung des 400 Meter langen Geh-und Radweges, der mit elf intelligenten Lichtpunkten ausgestattet ist, im Zeitrahmen der Bauarbeiten von drei Monaten.

Der ausgebaute Teil der Kanalpromenade wird am 24. Dezember in Betrieb genommen. Die Beleuchtung mit der Funktion der Sensorik werde Anfang 2022 freigeschaltet, wenn eine noch fehlende Steuerungskomponente vorhanden ist, heißt es weiter.

27 Kilometer Kanalpromenade

An der Stelle verläuft die Kanalpromenade nicht direkt am Wasser entlang, da dort das Betriebsgelände des Asphaltmischwerkes liegt und die Fläche für Hafenarbeiten benötigt wird. Radfahrende können hier nicht gefahrlos am Kanal entlanggeführt werden.

Der bestehende Radweg durch das Gewerbegebiet Loddenheide ist verbreitert worden und mit einer durchgehenden Beleuchtung ausgestattet. Insgesamt bekommt die 27 Kilometer lange Kanalpromenade in sechs Schritten komfortable Geh- und Radwege. Die nächsten, 18 Kilometer langen, Teilstücke sollen im Sommer 2022 in Betrieb gehen.