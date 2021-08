Wusste Sabrina K. vom sexuellen Missbrauch ihres Sohnes durch ihren Lebensgefährten? Zumindest soll Adrian V., der Haupttäter im Missbrauchskomplex Münster, dieses in einem Chat geschrieben haben, wie ein weiterer Zeuge in diesem Verfahren am Donnerstag nach Gerichtsangaben gesagt hat. Gleiches hatte bereits der verurteilte Yunus C. bei seiner Aussage am Dienstag behauptet.

