Drei Spitzenfrauen aus Münster im Porträt

In Münster ist die Bevölkerung zu über der Hälfte weiblich, die Erwerbsquote unter Frauen ist hoch. Doch in Spitzenpositionen haben weiterhin meistens Männer das Sagen. Es gibt aber Ausnahmen.

In Münster gehört den Frauen gemessen an ihrem Anteil schon mehr als die Hälfte der Welt: 52 Prozent beträgt nach den neuesten statistischen Auswertungen der Stadt der Frauenanteil in der Bevölkerung von 319.441 hier Wohnberechtigten. Doch wie sieht es mit der Repräsentanz von Frauen in Münster aus? Spitzenpositionen haben sie sehr viel seltener inne als die Männer. Hier berichten drei Münsteranerinnen, die es ganz nach vorn geschafft haben, von ihren Erfahrungen.

Isabel Habla, Unternehmerin und IHK-Vizepräsidentin

Isabel Habla (35) leitet das Unternehmen Overnight Parcel Service Münster und ist als Vorsitzende des Regionalausschusses der IHK Nord Westfalen auch deren Vizepräsidentin. Nur 20 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland werden von Frauen geführt, erklärt sie. „An der weniger guten Ausbildung der Frauen liegt das nicht“, sagt Habla. Die Gründe dafür seien „komplex“, meint sie: „Frauen wird Führung immer noch zu wenig zugetraut - übrigens auch von Frauen selbst.“

Mit Isabel Habla führt erstmals eine Frau den Vorsitz des IHK-Regionalausschusses für die Stadt Münster. Foto: hö

Außerdem sei da das „tradierte Bild vom Unternehmertum mit schwer realisierbarer Work-Life-Balance“, das viele Frauen abschrecke, in eine Führungsrolle zu streben und lieber einen sichereren Angestelltenjob zu bevorzugen. Isabel Habla sieht eher die „Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten“, die eine Chefin hat. Die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft für familienfreundliches Arbeiten seien aber noch ausbaufähig. Isabel Habla blickt gerade mit einiger Unruhe auf die schwierige Situation der Kitabetreuung. Im Juli erwartet die Unternehmerin sie ihr erstes Kind.

Alexandra Dorndorf, Polizeipräsidentin

Alexandra Dorndorf (48) ist seit einem knappen Jahr Polizeipräsidentin in Münster. Im Präsidium liege der Frauenanteil aktuell bei 31,94 Prozent. „Bei der Einstellung junger Abiturientinnen und Abiturienten nehmen wir seit einigen Jahren einen höheren Anteil von Frauen wahr“, sagt Dorndorf, aber: „Unterrepräsentiert sind Frauen aktuell insbesondere noch in Führungsfunktionen.“ Nur 16,87 Prozent der Führungsfunktionen im Polizeipräsidium seien mit Frauen besetzt.

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf Foto: Oliver Werner

„Gleichberechtigung ist für mich erst dann erreicht, wenn die Menschen – unabhängig vom Geschlecht - in allen Lebensbereichen Verantwortung zusammen tragen und gleichberechtigt wahrnehmen“, sagt Dorndorf. Das gelte in der Familie, in der Pflege von Angehörigen und im Beruf. „Da liegt noch Arbeit vor uns“. Frauen, die häufig sehr gut qualifiziert sind, sollen ihre Rolle im Beruf wahrnehmen können. „Dafür möchte ich einen Beitrag leisten.“

Kommentar: Münster kann noch mehr Foto: Sollte ich diese Zeilen nicht schreiben, weil ich ein Mann bin? Ja und Nein. Der Frauentag ist symbolischer Kampftag für Frauen, aber auch Verpflichtung für Männer und die gesamte Gesellschaft – gerade in einer Stadt wie Münster.



Der 8. März steht für Frauenrechte, Gleichberechtigung und einen gesellschaftlichen Wandel. Münster, so oft zugleich konservativ wie progressiv, trägt die Kraft für diese Veränderung in sich. Sara Wickström, Isabel Habla und Alexandra Dorndorf sind Chefinnen starker Branchen in Münster. Die Aufgabe aller – führenden – Personen in Münster muss aber sein, dass alle Frauen gestärkt werden und gleiche Chancen wie Männer haben. Diese Stadt kann das. Aber sie ist längst nicht so weit.



Mehr Frauen in Führungspositionen? Ja. Der Gehaltscheck in Münster zeigt dennoch die gleichzeitige Ungleichheit. Hinterfragen wir uns, machen wir uns zu Streitenden für Feminismus. Damit geht es der Gesellschaft und Münster besser – auch den Männern. Von Niklas Wieczorek ...

Sara Wickström, Direktorin am Max-Planck-Institut

Sara Wickström (46) ist eine der Direktorinnen des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin Münster. In den Biowissenschaften seien große Fortschritte bei der Förderung von Frauen in den frühen Karrierestufen gemacht worden, sagt die gebürtige Finnin, und in Deutschland wie auch in Münster sei das Geschlechterverhältnis bei den Doktoranden und Postdocs 50:50, „was großartig ist“. Leider sei der Aufstieg in die Professorenebene für Frauen immer noch schwierig, und die Zahl der Frauen in Führungspositionen habe sich in den letzten zehn Jahren nicht wesentlich erhöht.

Sara Wickström ist neue Direktorin am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin Foto: MPI für Biologie des Alterns

„Die Herausforderungen liegen vor allem in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und in der ungleichen Verteilung der Betreuungsaufgaben zwischen Frauen und Männern“, betont Wickström. Schwieriger zu ändern seien „unbewusste Vorurteile, die Frauen oft daran hindern, ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können“, sagt sie und betont: „Eine wichtige Rolle haben Schulen und Eltern, wenn es darum geht, Einstellungen darüber zu ändern, wie Intelligenz und Talent auf die Geschlechter verteilt sind. Darin sehe ich die wichtigste Hürde für die Gleichstellung der Geschlechter.“