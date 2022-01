Wenige Blitzer schonen Verkehrssünder in Münster

Potenzielle Temposünder auf den Straßen müssen Blitzer fürchten. Nach einer Untersuchung der Blitzer-Praxis in 40 deutschen Städten kann in Münster sorgloser als anderswo aufs Gaspedal gedrückt werden.

In Münster gibt es deutlich weniger Blitzer als in vielen anderen deutschen Städten.

Wer als Autofahrer gern mal unerlaubterweise zu sehr aufs Gaspedal drückt, hat (zurecht) allen Grund, Blitzer zu fürchten. In Münster aber können potenzielle Verkehrssünder offenbar gelassener hinter dem Steuer sitzen als in vielen anderen deutschen Städten – wenn man einem am Dienstag veröffentlichten Ranking Glauben schenken darf.