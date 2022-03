Zuletzt weniger Ukraine-Flüchtlinge in Münster angekommen

In den vergangenen Tagen sind weniger ukrainische Flüchtlinge in Münster angekommen als zuvor. Das hat die Stadtverwaltung im Sozialausschuss berichtet. Dass weniger Menschen Münster erreichen, hat einen Grund.

Die Stadt schafft Plätze für ukrainische Geflüchtete. Etwa 900 Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits in Münster. In drei bis vier Wochen sollen in der Blücher-Kaserne 600 weitere Betten zur Verfügung stehen. Das gab die Stadtverwaltung im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung bekannt. Außerdem diskutierte der Ausschuss die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.

Der Krisenstab Ukraine der Stadt Münster tage aktuell drei Mal pro Woche. Die alte Roxeler Sporthalle soll zum Wochenende als Notunterkunft für bis zu 200 Menschen bereitstehen. Außerdem hätten über 300 Menschen bei der Stadt ihren privaten Wohnraum für Geflüchtete angeboten. In Münster werde mit Hochdruck Platz für ukrainische Geflüchtete geschaffen.

Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge läuft organisierter

Derweil, so hieß es, kämen in den letzten Tagen weniger Geflüchtete in Münster an. Das liege vor allem daran, dass private Transfers von der ukrainischen Grenze nicht mehr möglich seien, so die Verwaltung. Inzwischen sei die Verteilung der Geflüchteten organisierter. In Deutschland kommen die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer am Berliner Hauptbahnhof an. Da Münster aber aus Berlin mit der Bahn nicht direkt zu erreichen sei, kämen in den letzten Tagen weniger Geflüchtete nach Münster.

Die Covid-19-Impfquote in der Ukraine liege nur bei etwa einem Drittel. Es kämen also auch viele ungeimpfte Menschen aus der Ukraine. In Münster versuche man deswegen jetzt, Überzeugungsarbeit bei den ungeimpften Ukrainerinnen zu leisten.