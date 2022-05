Psychosen: Wenn Realität verschwimmt

Tag-Träume oder andere Momente fernab der Realität: Fast jeder kennt dieses zeitweise Abschweifen. Normalerweise ist das schnell wieder vorbei. Ganz anders bei Psychose-Erkrankten: Für sie gehören die Vorstellungen in ihrem Kopf zur Realität. Die Betroffenen sind oft davon überzeugt, abgehört, verfolgt oder auf andere Weise beeinträchtigt zu werden. „Viele hören Stimmen oder haben andere Halluzinationen. Solche Phänomene gehören zu den typischen Symptomen einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis“, erläutert Alexianer-Experte Konrad Röhl.

Beim nächsten Alex-Talk am Dienstag (31. Mai), der für Interessenten nach langer Corona-Pause erstmalig wieder live in der Alexianer-Waschküche und parallel online angeboten wird, erläutert der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie das Krankheitsbild der Psychosen. Der Oberarzt der Alexianer-Fachklinik Maria Brunn zeigt Behandlungswege auf und wird für Fragen zur Verfügung stehen.

Ein Prozent der Bevölkerung betroffen

Mindestens einer von 100 Menschen hierzulande erkrankt einmal im Leben an einer Psychose, darunter auch Kinder und Jugendliche. Neben den Wahnvorstellungen gehören manchmal auch Denk-, Antriebs- und Bewegungsstörungen zu Symptomen. Sogenannte Ich-Störungen, Angstzustände oder auch depressive Züge sind weitere mögliche Krankheitszeichen.

Alexianer-Experte Konrad Röhl Foto: Erik Hinz

Die Schizophrenie ist dabei eine große heterogene Gruppe aus dem Bereich der Psychosen mit sehr unterschiedlichen Verlaufsformen. „Oft zeigen die Betroffenen kein subjektives Krankheitsempfinden, sondern sind vielmehr überzeugt, Veränderungen in ihrer Lebensumwelt wären für ihre Symptome verantwortlich“, erklärt Röhl.

Erkrankte erleben Stigmatisierungen

Weitere Merkmale können auch die Denkabläufe betreffen: „Die Patientinnen und Patienten leiden mitunter an einer regelrechten Zerfahrenheit des Denkens, ihre Gedankengänge geraten ins Stocken oder reißen abrupt ab“, erläutert Röhl. Andere beziehen Eindrücke aus ihrer Umgebung auf die eigene Person: „Sie erleben beispielsweise im Fernsehen eine an sie gerichtete versteckte Botschaft.“ Schizophrenie-Erkrankte erleben leider immer noch starke soziale Beeinträchtigungen und Stigmatisierungen.

„Gerade bei jungen Menschen fällt es zu Beginn einer Psychose-Erkrankung Betroffenen, Angehörigen oder auch Behandlern oft schwer, die störungsspezifischen Veränderungen zu erkennen und geeignete Hilfe zu suchen“, berichtet der Experte. Bei seinem Vortrag geht es ihm dabei auch um die Früherkennung, um Betroffenen rechtzeitig gezielte Hilfen geben zu können.

Interessenten sind zum kostenfreien Live-Vortrag am Dienstag (31. Mai) um 18 Uhr in die Alexianer-Waschküche, Bahnhofstraße 6, eingeladen. Anmeldungen sind erforderlich an alextalk-muenster@­alexianer.de. Der Zugang zum Live-Stream ist erreichbar unter ­­ www.alexonline-muenster.de. Fragen können dort anonym per Chat oder E-Mail (alexonline.ms@alexianer.de) gestellt werden.