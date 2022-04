Wenn Spielen krank macht

Abtauchen in eine andere Welt ist auch für viele Jugendliche eine tägliche Faszination. Beim kommenden digitalen „Alex-Talk“ am 26. April geht es um das Suchtpotential und krankmachende Faktoren von Computerspielen.

Welcher Vater oder welche Mutter kennt sie nicht, die unliebsamen Diskussionen um die tägliche Bildschirmzeit? Egal ob PC, Tablet oder Handy – fast immer ist es den Eltern ein Zuviel an digitalem Konsum.

Längst ist bekannt, dass klare Regeln und Absprachen Einsicht und Abhilfe schaffen können. Doch in Zeiten, in denen das Tablet vielfach schon den Schulalltag prägt, fällt es Eltern wie Kindern oft schwer, den Reizen der außerschulischen und spaßbringenden digitalen Welt am Nachmittag und Abend mit Konsequenz zu trotzen. Und so prallen Bedenken der Erwachsenen und jugendliche Spiellust immer wieder scheinbar unvereinbar aufeinander.

„Die allgegenwärtige digitale Welt sollte man weder verteufeln noch verharmlosen, und wie so oft ist das richtige Maß der Nutzung gefragt“, empfiehlt Florian Hanke, Oberarzt der Don-Bosco-Klinik für Kinder-, Jugend- und Adoleszenzpsychiatrie. Doch der Alexianer-Experte, selbst mit dem Gaming vertraut, räumt zugleich ein: „Es gibt eben auch einen gewissen Anteil an Jugendlichen, die für Gefahren rund um die Spiele- und Netzwelt anfälliger sind als andere.“

Mit den Anforderungen des Alltags überfordert

Als Kinder- und Jugendpsychiater widmet er sich insbesondere den älteren Jugendlichen und jungen Heranwachsenden, die mit den Anforderungen des Alltags überfordert und ernsthaft erkrankt sind. Hier gehört zum Beispiel auch die Computer- oder Spielsucht zu den Krankheitsbildern.

Beim „Alex-Talk“ am Dienstag (26. April) wird der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychotherapie die Gefahren und Chancen der digitalen Welt und auch deren Entwicklung in der Pandemiezeit vorstellen. Unterstützt wird er dabei von seinem Kollegen Benjamin van der Linden, Kinderkrankenpfleger und pflegerischer Leiter der Station Gabriel der Don-Bosco-Klinik.

Sorgenvolle Eltern

„Durch die Pandemie mitsamt ihren mehrfachen Lockdowns hat die Welt der Computerspiele einen wahren Booster erfahren und auch viele Jugendlichen noch einmal mehr in den Bann der Spielewelten gezogen“, skizziert Hanke und ergänzt: „Aber das Gaming an sich ist ja nichts, was den Jugendlichen per se schadet.“

Und doch umtreibe gerade Eltern oftmals auch Sorge beim Anblick eines ständig flackernden Bildschirms: Was und wie viel ist gut für mein Kind? Wie merke ich rechtzeitig, wenn es zu einer schädlichen Nutzung kommt? Ab wann spricht man von Abhängigkeit?

Persönliche Fragen möglich

Auf diese und weiteren Fragen möchten die beiden Jugendexperten im moderierten Gespräch mit unserer Redakteurin Annegret Schwegmann eingehen und damit Eltern, Betroffenen wie auch anderen Interessierten Hilfestellungen und Antworten geben.

Wer mehr zum Thema erfahren möchte oder auch persönliche Fragen an die Experten hat, ist zum moderierten Live-Vortrag um 18 Uhr eingeladen. Anmeldungen zum kostenlosen Vortrag sind nicht erforderlich.

Unter www.alexonline-muenster.de finden Interessierte den Zugang zum Vortrag. Die eigenen Fragen können dort anonym per Chat oder E-Mail (alexonline.ms@alexianer.de) gestellt werden.