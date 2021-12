Wer alleine läuft, braucht keinen Test

Joggen steht in Münster hoch im Kurs. Die neuen Corona-Regelungen betreffen die Läuferinnen und Läufer deutlich weniger, als zunächst gedacht.

Münster ist Jogging-Stadt: Wer sich an Aasee oder Promenade umsieht, dem fallen unvermeidlich laufende Menschen ins Auge. Allein, zu zweit oder in größeren Gruppen trotzen sie fast jedem Wetter – und Corona. Doch was müssen die Joggerinnen und Jogger nach Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung beachten?