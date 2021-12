Wer hat Wilmo gesehen?

Während eines Besuchs im Allwetterzoo Münster am ersten Weihnachtsfeiertag hat Wilmo plötzlich Reißaus genommen. „Er wurde von einem anderen Hund gebissen, hat sich erschreckt und sich dann aus seinem Leinengeschirr befreit, das einen GPS-Tracker hat“, erzählt Hundehalterin Vanessa Gottwald völlig aufgelöst. Auch zwei Tage danach ist der Dackelmischling nicht zurückgekehrt - trotz mehrerer Suchaktionen.

Mit Aufrufen über Facebook und Whatsapp, mit Suchtrupps und Plakaten versucht Vanessa Gottwald ihren Hund wiederzufinden. Und tatsächlich gab es bereits Rückmeldungen. Am zweiten Feiertag sei er erst am Kappenberger Damm, dann gegen 21.30 Uhr am Kriegerweg gesichtet worden. Am Montag (27. Dezember) erreichte sie der Hinweis, dass er im Autobahnkreuz Süd gesehen worden sei.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Hinweise an diese Telefonnummer

Das bestätigte auf Nachfrage auch die Polizei. Es sei zwar nicht Aufgabe der Polizei, entlaufene Tiere zu suchen, wenn aber potenziell Gefahr für den Straßenverkehr bestehe, dann rückten Beamte aus, erklärt Polizei-Sprecherin Angela Lüttmann.

Doch auch die Suche nach dem Rüden am Autobahnkreuz blieb bislang erfolglos. Wer Wilmo gesehen hat, soll sich bei Vanessa Gottwald unter der Telefonnummer 0173/2357678 melden.