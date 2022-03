Wertvolle Hilfe von den Babylotsinnen

Foto:

Das Clemenshospital ist Mitglied im Qualitätsverbund „Babylotsen“. Das Präventionsprogramm wurde vor 15 Jahren von der Stiftung „SeeYou“ in Hamburg entwickelt und hat sich seitdem in Kliniken in acht Bundesländern etabliert. Enge Kooperationen mit den „Frühen Hilfen“ der Kommunen sind ein wesentlicher Baustein der vernetzenden Präventionsarbeit. Denn in vielen Fällen bestehen die Angebote bereits – sie sind aber den Müttern, Vätern und Familien nicht bekannt oder es besteht eine Scheu, sie anzunehmen. Dem soll der Babylotsendienst entgegenwirken.