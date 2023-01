Mit dem Hund ins Museum

Jeder Hundebesitzer kennt das: Möchte man ein Museum besuchen, muss der Hund draußen warten – oder man geht erst gar nicht hinein. Auch das Westfälische Pferdemuseum im Allwetterzoo Münster kennt das Problem.

Im Zoo sind Hunde erlaubt, in den meisten Tierhäusern auch, und doch gibt es immer wieder hundefreie Zonen. Um auch Hundebesitzern einen stressfreien Museumsbesuch zu ermöglichen, führt das Westfälische Pferdemuseum nun einen Doggy-Day ein.

Hunde sammeln Museumserfahrungen

Ab Februar dürfen an jedem ersten Freitag im Monat ab 14 Uhr Hunde mit ihren Besitzern die Ausstellungen besuchen. „An diesen Nachmittagen können Hunde an der Leine nebst ihren gut erzogenen Haltern die Dauerausstellung und die aktuelle Sonderausstellung ‚Wildlife Photographer of the Year‘ erkunden“, kündigt das Pferdemuseum in einer Pressemitteilung an.

Es verstehe sich von selbst, dass nur gut sozialisierte und stubenreine Hunde ihre ersten Museumserfahrungen im Pferdemuseum sammeln dürfen. Es wird extra eine „Doggy-Aufsichtskraft“ bereitgestellt, die dafür sorgt, dass Hund und Mensch das Museum gemeinsam entspannt erleben können. „In anderen Museen wie dem Neanderthal-Museum in Mettmann funktioniert der Doggy-Day reibungslos und wird begeistert angenommen“, so Museumsleiterin Sybill Ebers. „Ich bin zuversichtlich, dass auch in Münster viele Hundebesitzer das neue Angebot annehmen werden.“

Zunächst ein dreimonatiges Experiment

Der Doggy-Day wird zunächst drei Monate lang als Experiment durchgeführt. Bewährt sich das Konzept, will das Westfälische Pferdemuseum ihn dauerhaft etablieren.

Start der Aktion ist am 3. Februar (Freitag) ab 14 Uhr. Die weiteren Doggy-Days finden 3. März und 7. April statt. Die Kosten betragen einen Euro pro Hund, zu entrichten beim Besucherservice des Pferdemuseums. Ausgewiesene Begleithunde dürfen übrigens jederzeit mit in das Museum.