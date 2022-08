Erneut viel zu wenig Regen in Münster

Der Juli 2022 war in Münster viel zu trocken – und außergewöhnlich warm. Der Klimatrend der vergangenen Jahre hat sich damit fortgesetzt.

Bundesweit war der Juli 2022 so trocken wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr – im Schnitt kamen gerade mal 35 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Anders in Münster: Hier registrierte die Messstelle des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den vergangenen vier Wochen immerhin 41,5 Liter Niederschlag. Das ist zwar auch nur die Hälfte des üblichen Juli-Niederschlages, aber deutlich mehr als im Dürre-Juli 2018, als nicht einmal neun Liter Regen zusammenkamen.