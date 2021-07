Wetterlage führt zu technischen Problemen in Opersationssälen

Dauerregen und eine Baustelle: Die Kombination der beiden Ereignisse sorgt in den Operationssälen am Zentralklinikum der Uniklinik Münster (UKM) für Probleme. Zahlreiche OPs werden abgesagt.

Aufgrund der derzeitigen Wetterlage mit bis zu 100 Prozent Luftfeuchte und gleichzeitig durchgeführten und langfristig geplanten Umbauarbeiten an der Fernheizungsleitung des Universitätsklinikum Münster (UKM) lässt sich die Luftfeuchtigkeit innerhalb des Zentralklinikums momentan nicht mehr regulieren. Das geht aus einer Pressemitteilung des UKM hervor.

Die hohe Luftfeuchtigkeit führe dazu, dass der aus hygienischer Sicht einwandfreie Betrieb in den Operationssälen des Zentralklinikums aufgrund von Kondensat-Bildung nicht mehr gewährleistet werden könne. "Aus diesem Grund fährt das UKM die elektiven operativen Eingriffe bis zum Wochenende weitgehend herunter", heißt es in der Mitteilung. Zudem sei das UKM für den Rettungsdienst nur anfahrbar in Notfällen, die die Versorgung eines Maximalversorgers erfordern.

Sonstige Patientenversorgung ist gesichert

Medizinisch dringliche Fälle innerhalb des UKM werden in den Operationssälen anderer Gebäude des UKM weiterhin versorgt. Auch die sonstige Patientenversorgung am UKM ist gesichert.

Die Umbauarbeiten an der Fernwärmeleitung, die das Zentralklinikum versorgt, werden voraussichtlich am Wochenende beendet sein. "Der technische Regelbetrieb kann erst dann erneut aufgenommen werden", so das UKM. Patienten, die von der Absage einer Operation betroffen seien, werden zeitnah von der entsprechenden Klinik des UKM über das weitere Vorgehen informiert.