Wewerkas Pavillon ist für alle da

Vier Wochen lang hängen Kreidemarker an den Scheiben des Wewerka-Pavillons. Yedam Ann (l.), Merle Borgmann und Martin Schlathölter freuen sich, wenn sich möglichst viele Gäste an ihrem Kunstprojekt beteiligen.

Der Wewerka-Pavillon auf der Wiese am Aasee ist der öffentlichste Ausstellungsraum Münsters! Oder? Na ja. Wer so denkt, ist lange nicht mehr dagewesen. Einen direkten Weg zum Pavillon gibt es nicht. Das Gras steht zurzeit knöchelhoch, und außerdem ist es klatschnass. Zugänglich ist was anderes. Barrierefrei ist was völlig anderes. Wer an diesem Kunstraum teilhaben will, muss es wirklich wollen – und sich auch ein bisschen Mühe geben.