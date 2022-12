Wie gut funktioniert das Warnsystem in Münster?

Auch am Freitag werden acht neue Sirenen in den Stadtteilen, die die Bevölkerung im Katastrophenfall warnen sollen, lautstark getestet. Das im Aufbau befindliche Sirenen-Warnsystem lässt mit Blick auf eine flächendeckende Versorgung allerdings noch auf sich warten.

Vor allem junge Leute, die nicht mit regelmäßigen Probealarmen aufgewachsen sind, waren am Donnerstagmorgen angesichts der laut heulenden Sirenen irritiert und verunsichert. In Münsters Stadtteilen wurden und werden am Donnerstag und Freitag (1. und 2. Dezember) acht neue Sirenen des stadtweit im Aufbau befindlichen Sirenen-Warnsystems getestet – und zwar in Roxel, Gievenbeck, Kinderhaus-West, Mauritz und Gremmendorf.