Müllsammler harrt weiter auf Baukran aus

Kranbesetzung, die zweite: Der stadtbekannte Müllsammler sitzt weiter in der Kabine des Baustellenkrans auf der Hammer Straße. Bevor er hier wieder aufstieg, hatte er bei der Polizei wegen angeblichen Diebstahls von Müllsäcken Anzeige erstattet.

Der Müllsammler sitzt wieder auf dem Baukran. Die Hermannstraße ist deswegen auch am Dienstag weiterhin teilweise gesperrt.

Nun sitzt er wieder da oben – keine drei Monate nach seiner jüngsten, sieben Tage währenden Kranbesetzung, mit der der stadtbekannte Müllsammler aus Kinderhaus das Umfeld der Baustelle der Wohn- und Stadtbau an der Hammer Straße/Ecke Hermannstraße in Atem gehalten und das öffentliche Leben eingeschränkt hatte. Und er kündigte laut schimpfend an, diesmal noch länger dort sitzen bleiben zu wollen. Zudem forderte der Kinderhauser lauthals ein, ein Gespräch mit Oberbürgermeister Markus Lewe führen zu wollen.