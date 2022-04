Wieder mehr als 1000 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle

Am Freitag wurden in Münster erneut mehr als 1000 Neuinfektionen bestätigt. Damit steigt auch die Zahl der aktuell nachweislich Infizierten weiter an. Die Stadt hat zudem zwei Corona-Todesfälle bestätigt.

In Münster hat es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Zu Alter und Geschlecht der Personen machte die Stadt zunächst keine Angaben. Damit sind mittlerweile 193 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Die Zahl der aktuell Infizierten im Stadtgebiet ist am Freitag weiter gestiegen. Nach Angaben der Stadt sind derzeit 9440 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 265 mehr als am Donnerstag, aber 969 weniger als am vergangenen Freitag (1. April).

Erneut mehr als 1000 Neuinfektionen in Münster

Wie schon am Donnerstag wurden auch am Freitag mehr als 1000 Neuinfektionen bestätigt. Das Gesundheitsamt der Stadt meldet am Mittag 1025 Neuinfektionen. Die Zahl ist weiter hoch, es wurden jedoch 50 Neuinfektionen weniger als am Donnerstag und 162 weniger als am vergangenen Freitag gemeldet. Am heutigen Freitag hat das Gesundheitsamt außerdem 758 Gesundmeldungen registriert (Vorwoche: 1663).

Weil am heutigen Freitag weniger Neuinfektionen als am vergangenen Freitag bestätigt wurden, ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 1689,9 (-58,2 im Vergleich zum Vortag). Die Inzidenz bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ab.

Inzidenz in Münster weiter deutlich über NRW-Wert

Die Inzidenz ist nun höher als noch am vergangenen Freitag, als sie laut RKI bei 1608,1 lag. Münsters Inzidenz liegt zudem weiter deutlich über der NRW-Landesinzidenz. Diese hat das RKI am Freitag mit 1025,4 angegeben. In NRW ist die Tendenz leicht sinkend.

Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern ist am Freitag im Vergleich zum Vortag gestiegen. Aktuell werden 82 Covid-Patienten in Krankenhäusern behandelt (Donnerstag: 76), davon neun auf Intensivstationen (Donnerstag: neun). Alle neun müssen nach Angaben der Stadt künstlich beatmet werden (Donnerstag: vier).