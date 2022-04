Wieder mehr Corona-Infizierte - aber die Inzidenz sinkt

Die Zahl der Neuinfektionen übersteigt am Donnerstag die Gesundmeldungen. Es gibt somit mehr aktuell Corona-Infizierte als am Vortag. Dennoch sinkt die Inzidenz - und das erneut deutlich.

In Münster wurden am Donnerstag 715 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt.

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster ist am Donnerstag erneut leicht gestiegen. Mit Stand Donnerstagmittag sind nach Angaben der Stadt 8007 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 236 mehr als am Mittwoch. Am vergangenen Donnerstag waren mit 9175 jedoch noch deutlich mehr Menschen infiziert.

Am heutigen Donnerstag hat das Gesundheitsamt 715 Corona-Neuinfektionen bestätigt - deutlich weniger als noch vor einer Woche. Am vergangenen Donnerstag hatte das Gesundheitsamt noch 1075 Neuinfektionen gemeldet.

Inzidenz in Münster sinkt deutlich

Da die Zahl der Neuinfektionen gesunken ist, sinkt auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Die liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) in Münster aktuell bei 1296,8 (-108,4 im Vergleich zum Vortag). Noch deutlicher ist die Differenz zur Vorwoche: Am vergangenen Donnerstag lag die Inzidenz laut RKI noch bei 1748,1.

Doch obwohl die Inzidenz in Münster seit Tagen stetig sinkt, liegt sie weiter deutlich über dem NRW-Durchschnitt. Für NRW hat das RKI am Donnerstagmorgen eine Inzidenz von 920,3 veröffentlicht. Auch dort ist die Tendenz sinkend. Nicht nur in Münster, sondern auch in den Münsterland-Kreisen ist die Inzidenz deutlich höher als im Landesschnitt.

Keine weiteren Corona-Todesfälle in Münster

Am Donnerstag wurden neben den Neuinfektionen auch 479 weitere Gesundmeldungen bestätigt. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Seit Pandemie-Beginn sind bislang 193 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Auch in den Krankenhäusern in Münster sinkt die Zahl der Corona-Patienten. Aktuell müssen nach städtischen Angaben 65 Covid-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden (Mittwoch:). Von den 65 Patienten werden sechs auf Intensivstationen betreut (Mittwoch:), davon müssen vier künstlich beatmet werden.