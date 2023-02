Wiedertäufer von der Resonanz enttäuscht

Es war schon eine Enttäuschung für das ehrenamtliche Narrenteam der KG Wiedertäufer am Buddenturm um ihren König „Jan“ Ralf Hanswillemenke: Wochenlang hatte sich die Gesellschaft mit ihren historischen Kostümträgern im Rat der Elf auf den Kostümball im Haus der Begegnung in Albachten vorbereitet. Der Saal war kreativ dekoriert worden, erstmals setzte man auch auf einen Service mit Personal, gestellt von der befreundeten Tanzformation „Funky“, um so „ein Zeichen in Richtung Inklusion zu setzen“, so Hanswillemenke.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert