Wildes Start-up aus Münster

Regionales Wildfleisch in heimische Küchen zu bringen, dieses Ziel hat sich ein in Münster gegründetes Start-up gesetzt. Ein Anfang ist gemacht. Doch das Unternehmen will mit der Idee ganz Deutschland erobern.

Hendrik Bauer weiß es aus eigener Erfahrung: „Der Jäger hat häufig nicht die Möglichkeiten, das macht ein Vermarkten des Fleischs schwierig.“ Dabei, so Bauer, spreche man hier von Fleisch, dessen Qualität besser nicht sein könne.

Aus diesem Grund hat er mit seinem Partner Thomas Rödding zunächst an einer Idee gebastelt – und nun umgesetzt. Lieblingswild heißt das neue Unternehmen, das regionales Wildfleisch an den Endverbraucher bringen will. In Münster geschieht das zunächst einmal über einen Automaten im Eingangsbereich des Marktkaufs an der Loddenheide.

Daten des erlegten Tiers abrufbar

Betrieben wird der von Metzgermeister Klaus Bonkhoff. Er bereitet das Fleisch zu acht verschiedenen Speisen, die an dem Automat mittels Karte gezogen werden können. Damit sich das Fleisch hält, und es so ganzjährig, also auch außerhalb der Jagdzeiten, anbieten zu können, ist es tiefgekühlt. Mittels eines QR-Codes auf der Verpackung lässt sich für den Käufer nachvollziehen, um was für ein Tier es sich gehandelt hat, wann und wo es erlegt wurde.

„Münster ist der Anfang. Das Ziel von Lieblingswild ist es, Wildfleisch in allen deutschen Großstädten anzubieten. Denn genau dort gibt es das häufig nicht. Jedenfalls kein regionales“, sagt Bauer. Auch ein Lieferdienst sei zukünftig vorstellbar. Zunächst aber müssen Metzgermeister gefunden werden, die äquivalent zu Bonkhoff Automaten in anderen Städten betreiben. Bauer indes ist zuversichtlich: „Wir sind Pioniere, so etwas hat es meines Wissens noch nicht gegeben.“