Willkommen im „Love Space“

Der Verein Vamos lädt im Rahmen des langen Freitags zur interaktiven Gründung des „Bundesministeriums für Schrumpfung, Glück und ein Gutes Leben für Alle (BMSchrumpfGGLA)“ ein. ,Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Projekt, in dem Schülerinnen und Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Hiltrup zusammen mit Vamos globale Geschichten für eine gerechtere und nachhaltige Welt erarbeitet haben. ,Die interaktive Vorstellung findet in Kooperation mit dem LWL Museum statt. Alles dreht sich dabei um die Frage, was es wirklich für ein gutes Leben braucht und was die junge Generation dazu zu sagen hat, heißt es in einer Mitteilung von Vamos.,Das Programm beinhaltet die Premiere des Einstiegsspots zur Gründung des „BMSchrumpfGGLA“, kommentiert von zwei bekannten Youtubern aus Münster. Die Schüler stellen außerdem Ausschnitte ihrer Geschichten vor und es gibt einen kreativen Input von Marian Heuser, Poetry-Slammer aus Münster, sowie weiterer Personen. ,Die Veranstaltung ist Bestandteil des Projekts „welt.weit.virtuell – Globales Lernen mit digitalen Medien“. Dazu wurde die Plattform www.mapstories.de entwickelt, mit der komplexe globale Geschichten wie die Lieferkette eines T-Shirts interaktiv erzählt werden können.