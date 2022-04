Aus dem Ausland zum Arbeiten ins Münsterland

Sie kommen aus dem Ausland und finden einen neuen Job im Münsterland: So ergeht es neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwa des UKM. Dafür, dass sie richtig ankommen und in der Stadt und Region heimisch werden können, gibt es Hilfe.

Neuer Job, neues Kollegium, neue Region: Die ersten Tage und Wochen sind nicht nur eine spannende, sondern auch eine herausfordernde Zeit für die internationalen Pflegefachkräfte des Universitätsklinikums Münster. Um ihnen das Ankommen im Münsterland zu erleichtern, unterstützt der Service Onboarding@Münsterland das UKM bei den Kennenlerntagen mit den neuen Fachkräften und bringt ihnen die Region und ihre Menschen näher, heißt es in einer Mitteilung der Beteiligten.

In der Woche vor Ostern fand der dritte Willkommenstag in diesem Jahr statt, den das UKM und der Service gemeinsam gestalteten. „Der Service Onboarding unterstützt uns engagiert und in vorbildlicher Weise dabei, die Fachkräfte nicht nur beruflich zu integrieren, sondern ihnen auch ihre neue Heimat Münster und das Umland näherzubringen“, betont Hedwig Jeiler, Integrationsfachkraft am UKM. Seit Herbst 2021 hieß das UKM bereits mehr als 45 internationale Pflegefachkräfte willkommen, noch in diesem Jahr werden 100 weitere erwartet. Als Mitglied des Arbeitgebernetzwerkes Onboarding@Münsterland des Münsterland e.V. profitiert das UKM dabei von der Unterstützung des Willkommensservices.

Wertvolle Kontakte und fachliche Austausche

„Wir freuen uns sehr, Mitglied des AG-Netzwerkes zu sein, da sich daraus immer wieder wertvolle Kontakte und interessante fachliche Austausche ergeben“, sagt Angelika Maase, Leitung der Stabsstelle Pflegeentwicklung beim UKM. Mittlerweile sind bereits über 121 Unternehmen und Institutionen Teil des Netzwerks.

Eva Kleingräber vom Team des Services Onboarding@Münsterland ergänzt: „Insbesondere im Pflegebereich ist der Fachkräftemangel enorm und das UKM trägt mit seinem Engagement zur Linderung bei. Umso mehr ist es uns ein Anliegen, die Neulinge wertschätzend im Münsterland willkommen zu heißen und ihnen ein gutes Gefühl für ihren neuen Arbeits- und Lebensort zu geben.

Die neuen Fachkräfte kommen aus Albanien, Vietnam, Kolumbien, Mexiko

Die Fachkräfte kommen etwa aus Albanien, Vietnam, Kolumbien und Mexiko. Vor ihrer Reise nahmen sie bereits an einem Deutsch-Sprachkurs in ihren jeweiligen Ländern teil, dann folgte ein mehrwöchiger Sprachaufenthalt in Stuttgart. Außerdem bekommen sie kulturelle Schulungen zum Leben und Arbeiten in Deutschland sowohl im Sprachkurs als auch im Unterricht am UKM. So verlief auch der Weg von Flora Elezaj, die nun aus Albanien ins Münsterland gezogen ist. „Ich freue mich sehr, dass wir von Anfang an so herzlich aufgenommen wurden und wir viel Unterstützung erfahren“ sagt die 24-Jährige, die als Pflegefachkraft in der Augenklinik des UKM arbeiten wird.

