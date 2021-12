Wilmo ist wieder da

Am frühen Dienstagmorgen (28.12.) klingelte das Handy von Vanessa Gottwald. Ein älterer Herr, der sich nach dem Suchaufruf ihre Nummer gespeichert hat, sagt, er habe Wilmo am Kriegerweg in Berg Fidel gesichtet. Sofort macht sich die Hundehalterin auf den Weg. "Ich bin eine Zeit herumgelaufen, dann habe ich ihn tatsächlich gesehen", erzählt Vanessa Gottwald. Sie bleibt besonnen, rennt nicht hinter dem Hund her, sondern setzt sich auf eine Bank. Und siehe da, zehn Minuten später kommt Wilmo zu ihr.

Was folgt sind Tränen der Freude. "Ich bin so glücklich, dass er wieder da ist", sagt Vanessa Gottwald. Wilmo habe keinen Kratzer, er rieche nur etwas streng. Doch das ist im Moment des Glücks nun wahrlich kein Problem. Weil die Hundehalterin emotional so aufgewühlt ist, fährt eine Anwohnerin Hund und Halterin nach Hause.

Suche mit 700 Flyern

Mit der Rückkehr von Wilmo endet eine großangelegte Suchaktion: Während eines Besuchs im Allwetterzoo Münster am ersten Weihnachtsfeiertag hatte Wilmo plötzlich Reißaus genommen. „Er wurde von einem anderen Hund gebissen, hat sich erschreckt und sich dann aus seinem Leinengeschirr befreit, das einen GPS-Tracker hat“, erzählte Vanessa Gottwald kurz nach dem Verschwinden.

Es folgten bebilderte Aufrufe zur Suche im Internet. 700 Flyer hat Vanessa Gottwald nach eigenen Angaben verklebt. "Die sammele ich jetzt natürlich wieder ein", sagt sie. Es gingen zahlreiche Hinweise ein. Am Montag (27. Dezember) wurde der Hund im Autobahnkreuz Süd gesehen, sogar die Polizei rückte aus. Dafür, dass Wilmo nach 62,5 Stunden wieder zurück ist, bedankt sich Vanessa Gottwald bei allen Helfern "von ganzem Herzen".

Festtage werden nachgeholt

Vor allem die Hilfe der Gruppe "Hundesuchhilfe OS, ST und Umgebung" sei wertvoll gewesen. "Sie haben mir erklärt, wie ich mich verhalten muss, wenn der Hund gesichtet wird. Sie haben ein Bewegungsprofil erstellt. Ohne ihre Hilfe hätte ich Wilmo jetzt nicht zurück", bedankt sich Vanessa Gottwald bei den ehrenamtlichen Hundefreunden.

Nach dem "schlimmsten Weihnachten jemals" will die glückliche Hundebesitzerin jetzt erst einmal die Festtage mit ihrer Familie nachholen. Klar, für sie ist das größte Geschenk in diesem Jahr Wilmos Rückkehr.