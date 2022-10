Wilsberg stellt die Ermittlungen ein

Foto:

Schriftsteller Jürgen Kehrer schreibt seinen letzten Wilsberg-Krimi. Manche Fans befürchteten zunächst auch das Aus für die gleichnamige ZDF-Krimi-Serie mit Schauspieler Leonard Lansink in der Hauptrolle. Aber die Pressestelle des Senders gibt Entwarnung: „Nein, das betrifft nicht die Serie“, sagte Christian Schäfer-Koch. Schließlich habe Jürgen Kehrer in der Vergangenheit auch nicht alle Drehbücher der TV-Folgen geschrieben. So dürfen die eingefleischten Wilsberg-Fans sich auf weitere unterhaltsame Stunden mit dem Privatdetektiv freuen.

Aktuell entstehen in Köln zwei neue „Wilsberg“-Krimis mit den Arbeitstiteln „Inside Job“ und „Blinde Flecken“, wie das ZDF mitteilt. Dazu gab es unlängst auch Dreharbeiten in Münster. Neben Lansink in der Titelrolle stehen in den Folgen Oliver Korittke, Roland Jankowsky, Rita Russek, Patricia Meeden und Vittorio Alfieri vor der Kamera.

(von Dirk Anger)