Wilsberg und Crew holten sich kalte Ohren

Zwei neue Wilsberg-Folgen wurden an den vergangenen Tagen in Münster gedreht. Dabei hatten Schauspieler und Crew zu kämpfen. Das Wetter spielte zunächst nicht mit.

Dreharbeiten vor dem Antiquariat an der Frauenstraße dürfen nicht fehlen (v.l.): Overbeck (Roland ­Jankowsky), Georg Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki Talkötter (Oliver Korittke)

Kalt war‘s. Vor allem in Münsters Hafen pfiff ein eisiger Wind um die Ecken. Schauspielerin Patricia Meeden, die als Anwältin Dr. Tessa Tilker neu dabei ist, schickte ein Drehpausenbild in dicker Jacke samt Wilsberg (Leonard Lansink) per Instagram unter die Leute. „Uns war gar nicht kalt“, schrieb sie. Ja, von wegen, selbst wenn Lansink noch die Jacke geöffnet hatte . . .