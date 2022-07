Wilsbergs Promi-Kellnern fällt erneut aus

Wilsbergs Promi-Kellnern findet auch in diesem Herbst nicht statt. Schon in den vergangenen beiden Jahren musste die Charity-Veranstaltung zugunsten der Krebsberatungsstelle Münster wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Am 4. September sollte die Benefizaktion des Wilsberg-Darstellers Leonard Lansink eigentlich wieder stattfinden – doch nun hat die Krebsberatungsstelle die Absage bekanntgegeben. Grund dafür ist in diesem Jahr jedoch nicht die Pandemie, sondern Personalmangel.

Aus der Veranstaltungs- und Gastronomiebranche sei während der Corona-Krise viel Personal abgewandert, sodass es schlicht nicht möglich sei, die Veranstaltung durchzuführen, sagte Gudrun Bruns, Leiterin der Krebsberatungsstelle Münster im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Einschätzung der Lage war eine Zerreißprobe für das Organisationsteam. Wir haben uns sehr schwergetan mit der Entscheidung und hinterher schwer getrauert“, erzählte Gudrun Bruns.

Kleine Veranstaltung statt Promi-Kellnern

Vor allem an technischem Personal für die Filmvorführung und den Sound an den Location an den Aasee-Terrassen habe es gemangelt. Am Promi-Kellnern 2022 festzuhalten, wäre angesichts dieses Engpasses „nicht verantwortungsvoll“ gewesen, so Gudrun Bruns.

An die Stelle des Promi-Kellnerns soll am 4. September eine kleinere Veranstaltung treten. „Es wird Musik, Zauberei und eine Lesung mit Roland Jankowsky geben“, verriet Gudrun Bruns. Der Neustart für das große Wilsberg Promi-Kellnern ist für 2023 geplant.

Die erneute Absage könnte für die Krebsberatungsstelle zu einem empfindlichen Schlag ins Spenden-Kontor werden. Die Einnahmen aus der seit 2004 jährlich stattfindenden Charity-Aktion sind für den Verein ein nicht unerheblicher Finanzierungsanteil. Allein das letzte Promi-Kellnern im Jahr 2019 spülte 30 000 Euro in die Spendendosen.

Lansink half mit Quizshow-Gewinnen

Im vergangenen Jahr federte der ZDF-Krimi-Star Lansink die weggebrochenen Einnahmen durch Gewinne aus Quizsendungen ab, die er der Krebsberatungsstelle zukommen ließ – insgesamt über 50 000 Euro. Mehr also, als normalerweise beim Promi-Kellnern zusammenkommt. Damit rechnen, dass sich diese glückliche Fügung wiederhole, könne man natürlich nicht, sagte Gudrun Bruns.

Im Jahr 2003 hatte Leonard Lansink die Schirmherrschaft für die Krebsberatungsstelle übernommen. Seitdem hat sich der Bekanntheitsgrad des Angebotes der Einrichtung deutlich erhöht, wie der Verein mitteilt. „Sein Engagement ist ungebrochen, wofür wir ihm sehr dankbar sind“, betont Gudrun Bruns.