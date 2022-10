Winnyzja könnte neue Partnerstadt von Münster werden

Münster

Fast hätte Münsters Oberbürgermeister den Bundespräsidenten in die Ukraine begleitet. Doch die zunächst in der vergangenen Woche geplante Reise wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Am Dienstag ist Steinmeier überraschend nach Kiew gefahren - aber alleine. Sein Appell findet gleichwohl Lewes Unterstützung.