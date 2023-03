Zwei lebenswerte Städte finden zusammen

Münster hat eine neue Solidaritätspartnerstadt: Winnyzja inmitten der Ukraine. Am Donnerstagabend luden die Stadt Münster und der Verein Ukrainische Sprache und Kultur zu einem öffentlichen Informationsabend in den Festsaal des Rathauses.

Die Solidaritätspartnerschaft zwischen Münster und Winnyzja ist besiegelt. Oberbürgermeister Markus Lewe hieß am Donnerstagabend eine hochkarätige Delegation aus Winnyzja, angeführt durch die stellvertretende Bürgermeisterin Halyna Yakubovych, sowie eine Delegation aus Münsters Partnerstadt Lublin in Polen, den polnischen Generalkonsul Jakub Wawrzyniak, den bulgarischen Honorarkonsul Werner Jostmeier sowie zahlreiche Gäste willkommen.

Viele Gemeinsamkeiten zwischen Münster und Winnyzja

Münster und Winnyzja haben viele Gemeinsamkeiten, betonten Yakubovych und Lewe in ihren Reden. Beide Städte hätten vergleichbare Einwohnerzahlen und würden in ihren Regionen zentrale Verwaltungsfunktionen erfüllen. Sie unterhielten jeweils international renommierte Universitäten, samt medizinischen Fachbereichen. Für beide Städte sei Landwirtschaft ein starker Wirtschaftsfaktor. Fun-Fakt: Beide Städte seien vor nicht allzu langer Zeit als „lebenswerteste Stadt“ ausgezeichnet worden.

Doch seit dem 24. Februar 2022 ist in der Ukraine nichts mehr so, wie es vorher war. In bewegenden Worten beschrieb Yakubovych die Schrecken des Krieges, und das alltägliche Leben der Menschen in Winnyzja damit. Sehr viele Menschen seien aus großen Städten der östlichen Ukraine dorthin geflüchtet. Sehr viele Kriegsverletzte würden Winnyzja behandelt. Schulunterricht kann nur in hybrider Form (halb Präsenz, halb online) stattfinden. „Es ist furchtbar, wenn wieder einmal Luftalarm ist, man Kindergartenkinder in Schutzräume bringen muss, und sich voller Angst die Frage stellen müsse, ob dies der letzte Moment im Leben sei.“

"Krieg gegen das Völkerrecht"

Nach ersten Raketenangriffen Anfang März 2022, sei der vom 29. Juli 2022 auf eine Konzerthalle, der 29 Menschen, darunter drei Kinder, das Leben gekostet habe, der bislang schwerste. Mehr als 200 Menschen seien zudem verletzt worden. „Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ein Krieg gegen das Völkerrecht“, erklärte Markus Lewe: „Frieden geht nur dann, wenn das Völkerrecht eingehalten wird. Dazu gehört ganz zentral die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität von Ländern“, so der OB.

Der Widerstand der Ukrainer sei ein Einsatz für ein friedliches Europa. Münster habe beispielsweise Modulküchen und Generatoren nach Winnyzja geliefert, und damit ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt. Dies werde mit beabsichtigten Lieferungen von medizinischem Gerät fortgesetzt.

Hilfstransporte für die Ukraine

Maria Sharko vom Verein Ukrainische Sprache und Kultur berichtete über Hilfstransporte, die seit Beginn des Angriffskrieges in die Ukraine entsandt worden seien. Darüber hinaus organisiere der Verein für Geflüchtete in Münster Hilfen bei Behördengängen, Arztbesuchen oder bei der Wohnungssuche. Im Mühlenhof habe man Räumlichkeiten für Treffen und Chorproben erhalten. Dort habe im vergangenen Jahr auch ein Sommerfest stattgefunden.

Starke, folkloristisch geprägte musikalische Beiträge, sowie eine durch Thomas Nufer multimedial aufbereitete Präsentation von Fotos und Videos aus Winnyzja, die zuvor auf einer Webseite hochgeladen werden konnten, bildeten den künstlerischen Rahmen.