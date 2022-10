Gegen Schnee und Eis gerüstet: Winterdienstsaison hat begonnen

Mitte Oktober ist der offizielle Start der Winterdienstsaison. Die von der Stadt Münster mit dem Winterdienst beauftragten Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) rechnen mit Räum- und Streueinsätzen bis rund um Ostern. Nach aktuellen Wetterprognosen lässt der Winter aber noch auf sich warten. „Das ist auch gut so, denn unsere Teams der Stadtreinigung sind noch mit voller Stärke im Laubeinsatz“, so AWM-Sprecherin Manuela Feldkamp.

Die Vorbereitungen für den Winterdienst laufen bereits seit dem Spätsommer: 35 Räum- und Streufahrzeuge inklusive Radwegegeräte sind gewartet, die Mitarbeitenden daran entsprechend geschult, wie es in der Mitteilung der AWM heißt. Die letzten Streugutlieferungen kommen in diesen Tagen auf dem Betriebsgelände an der Rösnerstraße an. „3600 Gewichtstonnen Salz lagern wir zum Auftakt der Saison ein. Im letzten eher milden Winter haben wir rund 620 Tonnen benötigt“, sagt Feldkamp.

Zwischen Verkehrssicherheit und Umweltschutz

Neu in den Winterdienstplan aufgenommen wurden die zwei bereits asphaltierten Abschnitte der Kanalpromenade. Der Räum- und Streuplan ist im Internet unter https://awm.stadt-muenster.de/stadtsauberkeit/winterdienst einsehbar.

Feldkamp: „Wir räumen und streuen den Großteil der Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage, Nebenstraßen werden vom städtischen Winterdienst nicht bedient.“

Winterdienst sei immer eine Gratwanderung zwischen Verkehrssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz, teilen die AWM mit. Sie leisten deshalb einen differenzierten Winterdienst: Räum- und Streustrategien unterscheiden sich je nach Straßenart und -verlauf. Für eine möglichst hohe Verkehrssicherheit und gleichzeitig geringere Umweltbelastung setzen die AWM auf Hauptstraßen, Buslinien, Schulbusstrecken und Radwegen leistungsstarkes Feuchtsalz ein. Das verweht im Gegensatz zu Trockensalz nicht. Wo auf Streusalz verzichtet werden kann, kommen abstumpfende Mittel wie beispielsweise Sand zum Einsatz.

Auch Bürger in der Pflicht

Winterdienst ist nicht allein Aufgabe der AWM – auch Anlieger sind in der Pflicht. Bei Schneefall oder Glätte muss rund um das eigene Grundstück auf allen Gehwegen ein mindestens ein Meter breiter Streifen geräumt und gestreut werden. Der Schnee sollte möglichst in den eigenen Garten geschoben werden.

Rückfragen unter der Telefonnummer 0251/605253.