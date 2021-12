Winterwunderland Münster

Zahlreiche Spaziergänger bewunderten die weiße Pracht am Aasee.

Wer sich am Mittwochmorgen (22.12.2021) an die eisige Luft wagte, der erlebte Winterzauber vom Allerfeinsten. Zum Beispiel am Aasee hatte Raureif die Welt puderzuckergleich verziert.

Die Münsteraner hielten verzückt inne, holten ihre Handys heraus, andere brachen mit Kamera-Ausrüstung zu Fotosafaris auf, um das Naturschauspiel für andere, wieder grauere Tage zu bannen.

Die drohen schon ab Donnerstag zurückzukommen. Gut, dass die Pracht in zahlreichen Bildern festgehalten wurde: