Eine Handvoll Mensch – mit 515 Gramm und 26 Zentimeter Länge hätte Ava Weßelmann direkt nach der Geburt tatsächlich in eine Hand gepasst. Nach knapp 24 Schwangerschaftswochen war sie am 16. November 2019 im St.-Franziskus-Hospital zur Welt gekommen.

Damit galt sie als ein extrem Frühgeborenes, das viele Monate auf der Intensivstation verbringen musste. Ein langer Weg mit vielen Fort- und Rückschritten, der die kleine Ava im März 2020 nach Hause zu ihrer Familie führte.

Mutter Georgia Weßelmann hatte bereits eine kleine Tochter und erlebte die ersten sechs Monate ihrer zweiten Schwangerschaft als unkompliziert, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses. Ein unbestimmtes Gefühl führte sie dann aber in der 23. Woche zur Frauenärztin. Die stellte fest, dass sich die Geburt deutlich zu früh ankündigte. Die heute 35-Jährige wurde direkt ins St.-Franziskus-Hospital eingewiesen, wo Ava bereits eine Woche später auf die Welt kam. Die Mutter wusste sofort, als sie ihr empfindliches Baby unter warmen Decken im Inkubator sah: „Das ist meine Tochter. Ihren Namen haben wir dann erst im Krankenhaus ausgewählt.“

Besondere Erfolgsgeschichte

In den kommenden Monaten ging es mit der Gesundheit des Frühchens auf und ab. „Uns als Eltern hat es sehr geholfen, dass wir von Tag zu Tag und später dann von Woche zu Woche immer wieder besprochen haben, wo Ava steht und welcher Behandlungsschritt als Nächstes ansteht“, sagt Weßelmann. Chefarzt Dr. Thomas Frank habe ihnen zu Beginn der langwierigen Behandlung ein Bild in Aussicht gestellt. „Das hat uns auch in schweren Zeiten motiviert.“ Das Ziel, im nächsten Frühjahr mit Ava im Kinderwagen spazieren zu gehen, hätten sie immer im Kopf gehabt. Letztlich kam es genauso. „Doch wir wissen genau: Wir hatten sehr viel Glück“, sagt Weßelmann.

Chefarzt Frank erläutert: „Wir beobachten häufig, dass es nach der Entlassung einen Entwicklungsschub durch die Familie gibt. So auch hier: Avas Lungenfunktion hat sich zu Hause weiter stabilisiert, nach zehn Tagen konnte die lang andauernde zusätzliche Sauerstoffabhängigkeit beendet werden.“ Ein Jahr später sei der Überwachungsmonitor zurückgegeben worden. „Auch für uns auf der Station ist dies eine ganz besondere Erfolgsgeschichte, die anderen Eltern Mut machen kann und soll. Und das gerade im Hinblick auf den Weltfrühchentag, der am 17. November, einen Tag nach Avas zweitem Geburtstag, war“, sagt Frank.

„Für die medizinische und pflegerische Betreuung in bangen Monaten sind wir sehr dankbar, unsere Tochter war immer gut aufgehoben“, sagt Weßelmann heute.

Zuversicht für betroffene Eltern

Sie hofft, mit ihrem Beispiel anderen Frühcheneltern Zuversicht schenken zu können. „Ava ist eine Frohnatur mit ausgeprägter Willenskraft, die mit sich und der Welt im Reinen ist“, erzählt Mutter Weßelmann. Die richtigen Eigenschaften, um einen langwierigen Weg erfolgreich meistern zu können, wie sie findet.

