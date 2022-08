Kinderspielzeugmuseum: „Wir platzen aus allen Nähten“

Engagieren sich für das Internationale Kinderspielzeugmuseum (v.l.): Natalia Krukov, Molla Demirel, Felix Walther, Conrad Vorlauf, Carolin Lebherz, Jessica Best, Ivonne Gsödl und Türkân Heinrich.

Sein 100. Geburtstag ist schon einige Zeit her. Und doch hat sich „Bruno“ gut gehalten. Einige Löcher weist der aus dem Jahr 1918 stammende Teddybär zwar auf, doch ein Hingucker in der Vitrine des Internationalen Kinderspielzeugmuseums Münster (IKM) der Molla Demirel Kulturstiftung in Kooperation mit dem Verein Kaktus ist er immer noch.