„Domgedanken“ in Münster

Münster

Im Superwahljahr ist er ein besonders gefragter Mann: Der Politologe Karl-Rudolf Korte, der seit etwa 20 Jahren die ZDF-Wahlsendungen begleitet, war am Mittwochabend Gast der Reihe „Domgedanken“. In Münster sprach Korte über Dreierkoalitionen, die Gefahren sozialer Medien und das deutsche Sicherheitsdenken – gerade auch in Corona-Zeiten.

Von Stefan Biestmann