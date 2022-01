„Wir werden die vierte Impfung brauchen“

Foto:

Um das Pflegepersonal an der Uniklinik in Münster (UKM) zu entlasten, will der neue Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende Dr. Alex W. Friedrich „mehr Raum zum Atmen“ schaffen. Das erklärte er am Freitagmorgen bei einem Pressegespräch, bei dem er zusammen mit dem Präsidenten der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Dr. Hans-Albert Gehle, eigentlich nur über Corona sprechen wollte. „Wenn jemand frei hat, müssen wir dafür sorgen, dass er wirklich frei hat“, sagte er und versprach, Strukturen zu ändern. „Sonst werden die Menschen mit den Füßen abstimmen und uns verlassen“, ist er sicher. Besonders das Pflegepersonal stehe seit zwei Jahren unter einem massiven Druck – körperlich wie psychisch. Gehle richtete auch einen Appell an die Politik, die Finanzsituation der Kliniken zu verbessern und die Pandemie zu berücksichtigen.