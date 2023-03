Reaktivierung der WLE-Strecke kommt mit einem Jahr Verspätung

Foto:

Die Fotos der verschiedenen Werbefahrten auf der WLE- Bahntrasse zwischen Münster und Sendenhorst sind längst verblasst. Kein Wunder, diese Touren durch die neue Welt des schienengebundenen Nahverkehrs, wie es so heißt, liegen über sechs Jahre zurück, teilweise sogar zehn. Geplant wurde seitdem viel, diskutiert und gestritten ebenso, aber gefahren wird noch immer nicht.



Ende 2020 machten die Verantwortlichen des zuständigen Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe den ersten Rückzieher. Der Starttermin 2023 sei nicht haltbar, hieß es. Dafür sei das Projekt zu groß und besonders der Aufwand bei der Umgestaltung des münsterischen Hauptbahnhofes zu umfassend. Mit dem neuen Termin Ende 2025, so versicherte man damals, erhalte man den erforderlichen Zeitpuffer, um alles termingerecht abarbeiten können.



Inzwischen wissen wir, dass auch dieser Puffer nicht reicht, der Start wurde um knapp ein Jahr verschoben. Da auch das laufende Genehmigungsverfahren sehr zäh läuft, wie unsere Redaktion jüngst berichtete, sind selbst weitere Verzögerungen nicht mehr ausgeschlossen. Für die vielfach angemahnte Verkehrswende kann man nur das Schlimmste befürchten. Alle, die darauf gehofft haben, bei Fahrten aus dem Südosten Münsters und des Münsterlandes eine Alternative zum überlasteten Albersloher Weg zu bekommen, müssen sich an den Gedanken gewöhnen, dass es vorerst keine Alternative gibt. Schlimmer noch: dass es sie vielleicht nie geben wird.



Die eigentliche Absurdität der Situation besteht darin, dass die Voraussetzungen für den Zugverkehr Münster – Sendenhorst eigentlich gar nicht besser sein könnten. Die Bahntrasse ist bereits vorhanden, die Landesregierung, die Stadt Münster und der Kreis Warendorf begrüßen das Projekt unisono. Da es sich um eine klassische Bahnverbindung zwischen Großstadt und Umland handelt, dürfte auch die Akzeptanz bei Pendlern groß sein.



Und doch klappt es nicht. Die Gründe hierfür sind komplex. Politiker sind schnell dabei, bessere Bahnverbindungen fordern, sind aber nur selten bereit, sich die Tiefen der komplizierten Bahnstruktur zu begeben. Bahnexperten wiederum leben nicht selten in ihrer eigenen Welt und denken in Zeitkategorien, die nicht Jahre als Maßeinheit haben – sondern Jahrzehnte. | Von Klaus Baumeister