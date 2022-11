So verkaufen sich die Panini-Sticker zur Weltmeisterschaft

Panini-Bilder gehören für viele seit Jahrzehnten zu jeder Fußball-WM. Doch was im Sommer häufig zum Hype wurde, scheint in diesem Winter nicht an jedem Ort zu funktionieren.

Johannes Bauer (l., Poertgen-Herder), Aurelie Schöpper (Lotto Tot Ejot) und Hartmut Schofeld vom Lotto-Laden an der Ludgeristraße haben unterschiedliche Erfahrungen mit der Nachfrage nach den Panini-Bildern zur WM in Katar gemacht.

Seit 1970 gibt es sie zu jeder Fußball-WM, in diesem Jahr sind es 670 auf 80 Seiten: Die Rede ist von den Panini-Abziehbildern, die, je nach Besitzer, fein säuberlich oder doch krumm und schief in dazugehörige Alben geklebt werden. Unsere Redaktion hat sich in verschiedenen Verkaufsstellen im Stadtgebiet umgehört, wie zahlreich die Panini-Bilder in diesem Winter, anlässlich der umstrittenen Fußball-WM in Katar, verkauft werden.