Angela Frunza (r.) und ihre Cousine Tatiana Frunza verkaufen in Münster die „draußen!“. Unserer Redaktion gewährten sie einen Einblick in ihr Leben, das von Sorgen geprägt ist.

Angela Frunza winkt kurz und lächelt, als sie an diesem Morgen vor dem Gebäude Von-Kluck-Straße 15 dem Mann gewahr wird, der sie interviewen möchte. Die 46-Jährige, die vielleicht etwas älter wirkt, hat eine Tüte mit ein paar alten Schuhen dabei. „Die schicke ich nach Rumänien“, wird Frunza später erklären. In Rumänien, ihrem Heimatland, leben weite Teile ihrer Familie. Ihre Mutter etwa, bei der auch Angela Frunzas Kinder und Enkelkinder bisweilen leben.

Doch auch hier in Deutschland hat Frunza familiäre Bande, zu dem Gespräch mit unserer Zeitung hat sie ihre Cousine Tatiana Frunza (54) mitgebracht. Zudem noch eine Freundin, die ihren Namen nicht so gerne nennen möchte. Wichtiger als der ist aber eh das Schicksal, das die drei Damen teilen. Sie verkaufen das Straßenmagazin „draußen!“.

Schmerzen im Fuß

Lange Jahre stand Angela Frunza tagtäglich vor der Post am Hauptbahnhof. Mittlerweile steht sie vor einem Rewe-Markt in Gievenbeck. Manchmal, so erzählt sie es, habe sie dabei Schmerzen, weil ein alter Bruch im Bereich des Fußes falsch zusammen gewachsen sei. Sie brauche eine Operation, erklärt Angela Frunza, doch eine Krankenversicherung habe sie nicht.

Nichts für die Enkelkinder

Wie viele Zeitungen sie verkaufen – Angela und Tatiana Frunza, die am Domplatz vor der Post ihren Stammplatz hat, können es nicht genau beziffern. Unterschiedlich sei das eben, erklären sie und nehmen dabei Finger und Hände zu Hilfe. Die sprachlichen Barrieren sind für die Frauen auch nach vielen Jahren in Deutschland noch sehr groß. Das zeigt sich auch in der Frage nach ihren Wünschen. Das Wort „Wünsche“, es scheint gänzlich unbekannt. Als die Bedeutung dann klarer wird, fällt den Damen kaum etwas ein, so als hätten sie sich mit der Frage danach noch nie beschäftigt. „Wir brauchen einfach mehr Geld“, sagt Angela Frunza schließlich und zeigt dabei auf die Tasche ihrer Jacke. Da wolle sie einfach mal was drin haben, um es ihren Enkelkindern zu geben, wenn sie sie sehe. Manchmal, so sagt sie, habe sie schlicht gar nichts.

Doch ihr Leben, so wie die Damen es schildern, konzentriert sich darauf, einerseits selber in Deutschland durchzukommen und andererseits möglichst jeden eingenommen Euro nach Rumänien zu ihren Angehörigen zu schicken, die mit vielen Generationen gemeinsam in kaputten Wohnungen lebten. Dort, so erzählen die Frunzas von ihrem Heimatland, gebe es keine Arbeit für sie.

In Rumänien gibt es noch weniger

Deutschland dagegen, trotz der Armut in der die Cousinen leben, loben sie. Die genauen Gründe bleiben – abzüglich einem „gute Menschen, Dankeschön“ – im Verborgenen. Bis sich die dritte, zumeist stille Frau einschaltet. Wenn man hier auf der Straße lebe, dann sammele man zehn Flaschen und habe ein Brot zusammen, sagt sie. „Wenn du in Rumänien obdachlos bist, dann bist du tot.“

Natürlich erzählen die Frauen auch von ihrer tagtäglichen Tätigkeit, dem Verkaufen des Straßenmagazins. Stammkunden habe sie nur wenige, sagt Angela Frunza. Mal seien es zehn, mal 20 Zeitungen, die sie am Tag verkaufe. Von jeder Zeitung bleibt momentan ein Euro beim Verkäufer. Sie versuche, viel zu lächeln, erzählt Angela Frunza, die auch am Tag des Gesprächs einen fröhlichen Eindruck macht. Doch das Verkaufen der „draußen!“, es lasse eben auch viel Zeit zum Nachdenken. „Mein Gesicht lacht, aber mein Herz lacht nicht“, sagt Frunza.