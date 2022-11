Die Leeze als Willkommensgruß

Die Idee kam Bernd Brixius im Jahr 2015 beim Frühstück, als die Welle syrischer Geflüchteter die Schlagzeilen bestimmte. „Damals habe ich überlegt, wie ich vor Ort helfen kann und welches Willkommenssymbol typisch für Münster ist“, sagt Brixius sieben Jahre danach. Lange nachdenken musste er nicht, schließlich symbolisiert in Münster das Ankommen nichts so trefflich wie das Fahrrad.

Als Psychologe und Pädagoge hat Brixius Erfahrung mit sozialen Projekten, und vor allem hat er die richtigen Kontakte. Schnell trommelte er eine Mannschaft Ehrenamtlicher zusammen, die die „Internationale Fahrradwerkstatt“ gründeten. Das Konzept: Bürger spenden gebrauchte Leezen, die Initiative überholt sie und gibt sie als Dauerleihgabe an Flüchtlinge kostenlos ab. Das Motiv: „Freiheit ermöglichen! Wer in Münster kein Fahrrad hat, kann am Leben nur schwer teilhaben“, sagt Brixius.

Verein liebäugelt mit neuem Standort

Die „Internationale Fahrradwerkstatt“ hat 2015 klein angefangen. Alle Räder wurden selbst abgeholt, Klinken putzen war die Devise. Dann wurden sie in einer Garage am Muckermannweg repariert. Doch die Sache wurde schnell größer. 2016 schloss sich die Werkstatt mit einer anderen Initiative zusammen, die geflüchteten Frauen das Fahrradfahren beibringt. Neue Kooperation, neuer Name: Aus den beiden Initiativen wurde das „Integrationsforum Münster“.

Das Projekt wuchs stetig, wurde zu groß für die Garage am Muckermannweg und zog 2017 an die ehemalige Oxford-Kaserne in Gievenbeck, wie Marianne Kurlemann – ebenfalls Mitstreiterin der ersten Stunden – erzählt. Doch den „idealen Ort“, wie Dirk Hache vom Vorstand erzählt, musste der Verein Ende 2021 verlassen. Sein Mitstreiter Peter Hoerster, langjähriges Mitglied des Werkstatt-Teams, beschreibt die aktuelle Situation – Fahrradausgabe, Lager, Werkstatt und Übungsstrecke der Fahrradkurse sind über die Von-Esmarch-Straße und den Muckermannweg verteilt – noch wohlwollend als „etwas zergliedert“. Der Verein liebäugelt mit einem Standortwechsel an die Blücherkaserne. Entschieden ist in der Sache aber noch nichts.

Über 4000 Räder an Geflüchtete übergeben

Trotz der widrigen Bedingungen schreibt das Integrationsforum eine Erfolgsgeschichte. Die Zahlen belegen es: Über 4000 Fahrräder wurden an Geflüchtete übergeben. Etwa 150 Frauen, die in ihrer Heimat nicht Radfahren konnten oder durften, haben es in den kostenlosen Kursen gelernt. 40 Ehrenamtliche arbeiten mit. „Darunter sind längst viele Flüchtlinge, die sich bei uns engagieren. Einige haben durch die Arbeit bei uns auch Arbeitsstellen und Ausbildungsplätze bekommen“, sagt Vorständlerin Brigitte von Schoenebeck.

Reza Sajadi kam mit seiner Familie 2016 aus Afghanistan nach Münster. Seit vier Jahren hilft er im Integrationsforum, gebrauchte Fahrräder für Geflüchtete

Die Nachfrage sei durch die ukrainischen Geflüchteten größer denn je, so Brixius. Obwohl Werkstatt und Ausgabe freitags erst am Nachmittag öffnen, warten oft schon morgens Dutzende Geflüchtete davor. „Nicht immer haben wir genug Räder für alle. Es gibt auch Enttäuschungen“, sagt Hoerster. Neulich hätten sie aber eine Familie mit sechs Kindern versorgen können. „Die hatten Tränen in den Augen vor Dankbarkeit.“

Mit den Spendengeldern will der Verein sein Angebot sichern und ausbauen. Es gibt den Wunsch, das Projekt um ein Café zu erweitern. Denn zum Ankommen in Münster braucht es neben einem Fahrrad auch Kontakt zu Münsteranern.