Hilfe für Menschen ohne Obdach

Auch in Münster gibt es Menschen, die ohne eigene Wohnung leben müssen. Um Obdach- und Wohnungslose kümmert sich der Verein „draußen! e.V.“, der nun durch die WN-Spendenaktion unterstützt wird.

„Dass Menschen heutzutage ohne eigene Wohnung leben müssen, ohne Chance auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde, ist ein nicht hinnehmbarer Zustand. Denn jeder Mensch hat das Recht auf einen angemessenen Wohnraum und auf ein würdevolles Leben“, sagt Anke Käfer. Käfer ist Geschäftsführerin des „draußen! e.V.“, einem Verein, der sich der Unterstützung von obdach- und wohnungslosen Menschen – Mitbürgern – verschrieben hat. Nicht zuletzt unterstützt der Verein auch jene, denen die Wohnungslosigkeit droht.

Ein Bestandteil dieser Arbeit, den fast jeder Münsteraner kennt, ist das monatlich erscheinende Straßenmagazin „draußen!“, welches von Bedürftigen auf der Straße verkauft wird. Dies soll ihnen neben einer Tagesstruktur auch ein besseres Selbstwertgefühl geben, da sie nicht betteln müssen, sondern arbeiten können.

Aufenthaltsraum soll saniert werden

Unter anderem bietet der Verein zudem einen sogenannten Aufenthaltsraum, in dem es neben Gesprächen auch Essen und Trinken gibt. Hier besteht außerdem für wohnungslose Menschen die Möglichkeit, umsonst sanitäre Anlagen zu nutzen und Wäsche zu wachen. Das Geld aus der WN-Spendenaktion will der Verein in die Sanierung der Anlagen stecken, damit dieses Angebot weiter bestehen kann.