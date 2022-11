Integrationsforum hilft Geflüchteten mit Fahrrädern

Das Integrationsforum Münster leistet ganz praktische Hilfe für Zugezogene: In seiner Werkstatt werden gespendete Gebrauchträder aufgemotzt und an Flüchtlinge abgegeben. Wer nicht radfahren kann, lernt es in den Kursen der Initiative.

Das Integrationsforum Münster steht Geflüchteten mit Rad und Tat zur Seite: In sechs Jahren hat der Verein rund 4000 gespendete Gebrauchtfahrräder instandgesetzt und als Dauerleihgabe kostenlos an Geflüchtete abgegeben. In den Radfahrkursen lernen Migranten außerdem den Umgang mit der Leeze. Das Ziel: Mehr Mobilität, mehr Selbstständigkeit und mehr Teilhabe für Neuankömmlinge.

Entstanden ist das Integrationsforum aus dem Zusammenschluss der Internationalen Fahrradwerkstatt und den Fahrradkursen für geflüchtete Frauen im Jahr 2016. Heute helfen rund 40 Ehrenamtliche in der Werkstatt an der Von-Esmarch-Straße, an der Fahrradausgabe, in der Logistik und bei den Fahrradkursen. Darunter sind auch Geflüchtete, die vom Hilfesuchenden zu Helfenden wurden.

Kleine Räder für ukrainische Kinder

Ein weiterer Schwerpunkt der Initiative: das Klima. „Gebrauchte Fahrräder aufzuarbeiten und einer weiteren Nutzung zukommen zu lassen, ist unser Beitrag zur Nachhaltigkeit“, betont Brigitte von Schoenebeck aus dem Vorstand.

In der Fahrradwerkstatt des Integrationsforums Münster werden gebrauchte Räder wieder fit gemacht. Foto: Integrationsforum Münster

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stelle das Integrationsforum aktuell vor ganz neue Herausforderungen: „Jetzt sind es viele Frauen mit Kindern, die ein Fahrrad brauchen“, erzählt Brigitte von Schoenebeck. Auch sie sollen von der Spendenaktion dieser Zeitung profitieren.

Und sonst? Werkstatt ausstatten, Reparaturmaterial kaufen, weitere Kurse anbieten – mit dem Erlös will der Verein seine Arbeit weiter vorantreiben, wie Marianne Kurlemann vom Integrationsforum erzählt.